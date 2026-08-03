"Поможет не Starlink": как Украина может устроить ловушку российским "Искандерам" и С-400

Для противодействия врагу нужно наладить систему

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Один из самых действенных вариантов защиты Украины от российских баллистических ракет – удары по пусковым установкам врага. Однако их уничтожение является сложной задачей, в которой недостаточно иметь дальнобойные дроны.

Здесь Украине может помочь только наращивание собственных разведывательных возможностей и создание более мощного вооружения. Об этом "Телеграфу" сказали военные эксперты.

Содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал, что для того, чтобы уменьшить возможности для запуска баллистических ракет противником, очень важно заранее выявлять места, откуда наносятся удары. Для этого требуются как разведывательные дроны большого радиуса действия, так и собственные разведывательные спутники.

"Вопрос собственно в том, каким образом увидеть запуск. Какими средствами разведки? То ли это беспилотники, то ли это космическая разведка. Следующий вопрос – как быстро эта информация может дойти до центров принятия решений. Потому что если это беспилотник, работающий онлайн – наш беспилотник, то есть это практически в режиме реального времени может происходить. Вот, но мы же хорошо понимаем, что этот беспилотник не может быть незамеченным. Так если там будет беспилотник, пока он будет, эта ракетная установка очевидно, что никуда не будет двигаться. Если мы говорим о космической разведке, там вопрос в том, опять же, насколько быстро эта информация может быть передана нам. Потому что у нас спутниковой разведки, которая могла бы в режиме реального времени давать информацию, нет. То, что поступает к нам от партнеров — это зависит от партнеров, скорость передачи этой информации, какая задержка между полученной информацией и тем временем, когда она поступает. А дальше все это влияет на время, которое придет на принятие решения", — сказал Мельник.

Следующий вопрос, по его словам, это есть у Украины средства, которыми можно поразить эту пусковую установку или на этапе движения, или развертывания, или подготовки к пуску. Поскольку это занимает много времени.

"Пока будет лететь туда беспилотник, ее уже там машины не будет, она успеет отстреляться и спрятаться. Поэтому очевидно, что с появлением в Украине баллистического вооружения, пожалуй, такая опция появится. Потому что, по крайней мере, один из элементов реагирования сокращается даже не в разы, а в десятки раз. Полет беспилотника — время, которое идет в полёте беспилотника и баллистической ракеты — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. То есть, имея комплекс: средства космической разведки, выявление, скорость передачи и средства немедленного реагирования на это — свою баллистику, очевидно, что это внесет существенные коррективы в российскую тактику применения их баллистики по Украине", — отметил Мельник.

По мнению эксперта, если появится возможность использовать Starlink над Россией, это поможет более активно уничтожать пусковые установки россиян. Благодаря этой системе связи можно устраивать ловушки для российских военных.

"Были случаи, как мы знаем, когда украинские Силы обороны просто делали невероятные вещи, подлавливали А-50, за один раз было сбито несколько самолетов Су-34, Су-35. На чем их подлавливали? На том, что они ходили по каким-то стандартным маршрутам. Тогда можно, если видеть, что они иногда используют один маршрут, тогда можно устроить ловушку. Так же с их "Искандерами". Да, они меняют позиции, но я не думаю, что там каждый раз новая позиция. То есть, есть несколько позиций с географической привязкой, с которых они время от времени пускают, то теоретически там можно их подловить. И тут как раз Starlink — это возможность управления средством поражения, если мы говорим о беспилотнике или крылатой ракете, к моменту, когда эта цель появится уже в поле зрения оператора. Потому что с баллистикой там значительно проще, то есть имея точные координаты, можно, как есть это выражение: "Выстрелил и забыл", — отметил Мельник.

Алексей Мельник

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что ВСУ и так видят, откуда запускаются баллистические ракеты по Украине. Здесь на первый план выходит время реакции на угрозу.

"Когда ракета стартует, мы прекрасно знаем, откуда она стартонула. Здесь вопрос, сколько времени на реагирование. "Искандер" поднимается высоко вверх, там больше сотни километров, летит по баллистической траектории, поэтому время подлета — это 10-15 минут, смотря откуда она вылетела. Когда стартуют С-400, зенитная ракета, которую используют как баллистическую ракету, то время подлета составляет менее двух минут. Потому просто можно не успеть отреагировать. С-400 может летать на несколько километров до 10. То есть, она не набирает большой высоты. Поэтому ее можно увидеть уже через несколько секунд, через 30–40 секунд после старта. А до подлета остаются те же 30–40 секунд. Можно просто не успеть среагировать", — рассказал Гетьман.

По его словам, бороться с самими пусковыми установками очень тяжело. Разве что диверсиями или с помощью "партизанских движений" на территории РФ.

"Никак с ними нельзя бороться. Ну просто никак. Только диверсионными средствами и только, может, партизанскими движениями. Почему? Потому что когда она (пусковая установка — ред.) не активна, это обычное транспортное средство, которое просто двигается. Ее можно фанерой оклеить, и она будет смотреться со спутника или самолетов дальней радиолокационной разведки как обычная фура, проще говоря. А так, пока она выключена, она никак себя не проявляет", — отметил Гетьман.

Алексей Гетьман

По его мнению, даже разблокирование Starlink над Россией не устранит баллистическую угрозу для Украины. Поскольку обнаруживать, откуда запускаемые ракеты ВСУ, могут и сейчас.

"Мы и так можем это разведывать. Тогда мы будем просто иметь эту картинку в режиме онлайн, в режиме реального времени. В целом, замаскированные "Искандеры" можно вычислить, потому что там будет висеть наш дрон. Поэтому Starlink улучшит, но еще раз: "Искандер" – это передвижная пусковая установка, ее можно вычислить, но это сделать сложно. А когда уже произведен пуск, там две ракеты обычно на этой пусковой установке. Пока долетит туда дрон, чтобы уничтожить пустую пусковую установку? Можно уничтожить, чтобы было их меньше, но это уже будет поздно — ракета уже в воздухе" — сказал Гетьман.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты рассказали, как Украина будет заставлять Россию завершить войну.