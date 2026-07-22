Укр

Почти вдвое больше? Сколько будет платить украинская семья за свет при новых тарифах

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Цены на электричество вырастут Новость обновлена 22 июля 2026, 18:47
Цены на электричество вырастут. Фото Сгенерировано ИИ

"Телеграф" подсчитал, сколько будут платить украинцы за электроэнергию

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В Украине уже с 2027 года могут начать поэтапное повышение тарифов на газ и электроэнергию. Инициатором этого является Международный валютный фонд (МВФ).

Об это говориться в соответствующем меморандуме МВФ. Уже в 2027 году цена за электричество может подняться до 6,5 грн/кВт. Об этом в комментарии для "Труха Украина" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Цена за электроэнергию взлетит до 7,5 грн/кВт в несколько этапов: 2027 год – 6,5 грн, 2028 год – 7,5 грн. Цена газа к 2029 году вырастет минимум до 15 грн за куб

Олег Попенко

Как поменяются цены на электроенергию, прогноз Олега Попенко
Как поменяются цены на электроенергию, прогноз Олега Попенко/Инфографика ИИ
Олег Попенко
Олег Попенко

На данный момент цена на электричество в Украине составляет 4,32 грн за 1 кВт. Среднее домохозяйство в Украине в 2026 году потребляет до 300 кВт электроэнергии в месяц, а потому средний платеж за свет составляет до 1296 грн. Если тариф подымится до 6,5 грн за кВт, то средний платеж вырастет до 1920 грн, а если до 7,5 грн за кВт — то до 2250 грн. Таким образом, цена на свет в 2028 году вырастит почти вдвое в сравнении с 2026 годом.

Сколько будет платить за свет средняя украинская семья
Сколько будет платить за свет средняя украинская семья/Инфографика ИИ

Напомним, в Киеве готовятся повысить стоимость водоснабжения и водоотведения. Водоканал рассчитывал повысить стоимость почти до 90 грн/кубометр, однако городские власти согласовали компромиссный экономически обоснованный тариф — 63,79 грн за кубометр. Потребность в росте тарифа объясняется общим увеличением затрат предприятия — подорожала электроэнергия, стоимость горюче-смазочных материалов, реагенты, есть потребность в повышении зарплат работникам.

Теги:
#Электроэнергия #Тарифы