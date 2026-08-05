Вкуснее французского багета: какую украинскую выпечку включили в рейтинг лучших в мире (фото)

Ее готовят миллионы украинцев

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Украинская традиционная выпечка получила международное признание. Пампушка с чесноком попала в рейтинг лучших хлебных изделий мира, где соревновалась с известными блюдами из разных стран.

При составлении списка гастрономические эксперты оценивали не только вкус выпечки, но и ее историю, традиции приготовления и значение для культуры. Украинскую пампушку отметили как один из самых ярких примеров мировой выпечки, написали в издании "dogruhaber".

Пампушки с чесноком. Фото: РБК-Украина

В рейтинге она заняла 20-е место, оказавшись выше французского багета, занявшего 25-ю строчку, а также опередила боснийский сомун и традиционную итальянскую фокачу.

В список лучших вошли другие известные виды хлеба и выпечки со всего мира — индийский наан, итальянская фокача, турецкая выпечка, португальский боло де како и другие традиционные блюда.

Что такое пампушка

Украинская пампушка — это небольшая сдобная булочка, которую чаще всего подают к борщу и дополняют чесноком и зеленью. Именно сочетание вкуса и традиций помогло ей получить высокую оценку среди гастрономических мировых экспертов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить пампушки.