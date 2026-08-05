Мешает получить бронь: в "Резерв+" может появиться ошибочный штраф

С этим может столкнуться каждый украинец

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пользователи "Резерв+" могут столкнуться с ложными штрафами или неправильными данными в приложении. Из-за таких неточностей в некоторых случаях возникают проблемы с оформлением бронирования.

Юристы отмечают, что такие проблемы могут возникать из-за автоматического переноса старых данных из разных государственных реестров. Если информация когда-то была внесена с ошибкой или человек изменял место жительства, в системе могут оставаться некорректные сведения.

Отдельная проблема — штрафы, которые появились много лет спустя после возможного нарушения. По словам юристов, в таких случаях сроки привлечения к административной ответственности могут быть уже пропущены, однако запись в системе все равно способна влиять на статус человека.

Чтобы исправить ситуацию, есть несколько вариантов. Один из них — заплатить штраф через приложение "Резерв+", однако юристы предупреждают, что это не всегда гарантирует окончательное решение проблемы.

Оплата штрафа через "Резерв+". Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Другой способ — обратиться в территориальный центр комплектования с заявлением об исправлении ошибочных данных в реестре "Оберег". Также можно обжаловать незаконные записи через суд, если другие способы не принесли результата.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились правила мобилизации с 1 августа — кто больше не имеет права на отсрочку и кому нужно обратиться в ТЦК.