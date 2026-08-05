Смачніша за французький багет: яку українську випічку включили до рейтингу найкращих у світі (фото)

Її готують мільйони українців

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Українська традиційна випічка отримала міжнародне визнання. Пампушка з часником потрапила до рейтингу найкращих хлібних виробів світу, де змагалася з відомими стравами з різних країн.

Під час складання списку гастрономічні експерти оцінювали не лише смак випічки, а й її історію, традиції приготування та значення для культури. Українську пампушку відзначили як один із найяскравіших прикладів світової випічки, написали у виданні "dogruhaber".

Пампушки з часником. Фото: РБК-Україна

У рейтингу вона посіла 20-те місце, опинившись вище за французький багет, який зайняв 25-ту сходинку, а також випередила боснійський сомун і традиційну італійську фокачу.

До списку найкращих також увійшли інші відомі види хліба та випічки з усього світу — індійський наан, італійська фокача, турецька випічка, португальський боло де како та інші традиційні страви.

Що таке пампушка

Українська пампушка — це невелика здобна булочка, яку найчастіше подають до борщу та доповнюють часником і зеленню. Саме поєднання смаку та традицій допомогло їй отримати високу оцінку серед світових гастрономічних експертів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як приготувати пампушки.