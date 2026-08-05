Украинки за границей удивляют европейцев: кто действительно должен платить за кофе

На Западе свои традиции, однако с некоторыми из них украинки не согласны

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Европе и не только платить за кофе пополам или раздельно — это нормально и современно. Однако в Украине данный подход, мягко говоря, не популярен.

Украинки, которые были вынуждены покинуть родину из-за войны, постепенно "перевоспитывают" мужчин на Западе. Об этом "Телеграфу" рассказала ведущий эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко.

По ее словам, украинские женщины не привыкли к тому, что они платят за кофе, когда их приглашают мужчины. В связи с этим западноевропейские мужчины на свиданиях с украинками, обычно, платят за все сами.

Сейчас, к сожалению, в связи с войной очень много наших женщин живет за границей. И наши украинские женщины не привыкли к тому, что они платят за кофе, когда их приглашают мужчина. На западе, к сожалению, это норма, потому что здесь началось это движение феминизма, "я сама", у нас равные права. "И почему это ты будешь за меня платить? Это что? Намек на что-нибудь?" Мне кажется, что наши украинцы перевоспитали западноевропейских мужчин, которые уже и сами платят, и даже, ну, не думают о том, что это может сделать женщина. И мне это кажется обычным. Мне кажется не нормальным, когда женщина обижается на это. Наталья Адаменко

Адаменко подчеркнула, что в деловом мире все иначе. Здесь бизнес-леди может оплатить счет сама, хотя и встречаются мужчины, которые будут настаивать на том, чтобы заплатить за все.

Когда женщина приглашает мужчину в ресторан или в кафе, это касается, мне кажется, только деловых отношений. И безусловно, платить может она, платить за себя и за него, потому что это не она из своего кармана будет платить, а учреждение, от которого она с ним общается. Если это бизнес-леди, то безусловно она может заплатить и за того, кого она пригласила на деловую встречу, на деловой обед, ужин или кофе. Наталья Адаменко

Наталья Адаменко/Фото: Открытые источники

Ранее Адаменко рассказала "Телеграфу", сколько сейчас класть в конверт на свадьбу. Сумма подарка должна зависеть не только от формата празднования, но прежде всего от близости к молодоженам и финансовых возможностей гостя. Но существует минимально уместная сумма.