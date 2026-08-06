Укр

Руины и пожарище: как выглядит ключевая развязка Киева после обстрелов РФ (репортаж)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Лукьяновка сейчас Новость обновлена 06 августа 2026, 10:26
Лукьяновка сейчас. Фото Коллаж "Телеграфа"

Район встречает жителей обгоревшими зданиями и разрушенными торговыми рядами.

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Лукьяновка продолжает приходить в себя после атаки России по Киеву. После удара в ночь на 19 июля район до сих пор встречает выбитыми окнами в домах рядом, обгоревшими фасадами и разрушенными торговыми рядами. Фото того, как сейчас выглядит Лукьяновка — в репортаже "Телеграфа".

На месте подземного перехода возле станции метро "Лукьяновская" руины. Он непригоден для использования – из-за разрушения город обустроил временный наземный маршрут для пешеходов.

Руины подземного перехода у метро Лукьяновская
Временный наземный переход обустроили вместо разрушенного подземного
Руины подземного перехода возле Лукьяновской метро в Киеве после российской атаки
Разрушенный подземный переход у станции метро "Лукьяновская" после российского удара

Взрывная волна повредила наземную часть станции, окрестные дома, заведения и припаркованные рядом автомобили.

Разрушенный дом на Лукьяновке
Взрыв повредил жилую застройку
Возобновление работы Лукьяновского рынка после российского обстрела
Часть предпринимателей уже возвращается к работе на фоне развалин
Обломки и остатки конструкций после обстрела Лукьяновки
Обломки и остатки конструкций после обстрела

Несмотря на то, что рядом продолжаются работы и разбор завалов, жизнь постепенно возвращается.

Транспорт рядом с поврежденными зданиями на Лукьяновке в Киеве
Несмотря на разрушение, район постепенно возвращается к жизни
Последствия российских обстрелов возле станции метро Лукьяновская в Киеве
Обломки и повреждения возле станции метро "Лукьяновская"

Лукьяновка уже не в первый раз становится целью российских атак. Массированный удар 19 июля стал третьим обстрелом района с начала года. Ранее, 24 мая, в результате атаки полностью выгорел торгово-развлекательный центр "Квадрат" — от здания фактически ничего не осталось.

Разрушенный торговый центр Квадрат после российского удара по Киеву
Сгоревший ТРЦ "Квадрат"
Руины торгового центра Квадрат на Лукьяновке
От здания ТЦ остались только обгоревшие конструкции
Обгорелый остов дома на Лукьяновке после обстрела Киева
Обгорелый остов здания после российского удара
Поврежден фасад дома после российской атаки на Киев
Дома до сих пор хранят следы взрывной волны
Обломки строительных конструкций после российского удара по Лукьяновке
Обломки строительных конструкций после российского удара по Лукьяновке

Тогда же серьезные повреждения получил и Лукьяновский рынок. От торговых киосков остались преимущественно обгоревшие конструкции и пожарища. В настоящее время часть предпринимателей пытается возобновить работу, несмотря на последствия обстрелов. Как сейчас выглядит рынок и окрестности – в репортаже.

Разрушены торговые ряды Лукьяновского рынка
Разрушены торговые ряды Лукьяновского рынка
Разрушены торговые павильоны Лукьяновского рынка
Разрушены торговые павильоны Лукьяновского рынка
Поврежденные киоски на Лукьяновском рынке
Поврежденные киоски на Лукьяновском рынке

В КГГА уже отмечали, что Лукьяновский рынок является частной собственностью ООО "Квиткова галявина", поэтому город не может напрямую влиять на процесс его восстановления.

Остатки конструкций после российского удара
Остатки конструкций после российского удара
Руины и обломки после атаки РФ на Лукьяновку
Руины и обломки после атаки РФ на Лукьяновку
Последствия российского удара на Лукьяновке
Последствия российского удара на Лукьяновке
Последствия российского удара на Лукьяновке
Обгоревшие скелеты построек
Последствия российского удара на Лукьяновке
Часть товара пережила атаку, однако не уцелела
Последствия российского удара на Лукьяновке
Часть руин не разобрана
Общий вид Лукьяновки после российской атаки на Киев
Лукьяновка продолжает приходить в себя после российского удара
Лукьяновка после российской атаки летом 2026 года
Поврежденный район постепенно восстанавливается
Последствия российского удара на Лукьяновке
Взрывная волна разрушила конструкцию дома
Поврежден дом с выбитыми окнами на Лукьяновке
Выбитые окна в доме после атаки РФ
Последствия российского удара на Лукьяновке
Последствия российского удара на Лукьяновке
Последствия российского удара на Лукьяновке
Эти часы — узнаваемая точка

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит Краматорск. Город под плотными ударами русских оккупантов.

Теги:
#Киев #Лукьяновка