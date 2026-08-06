Руины и пожарище: как выглядит ключевая развязка Киева после обстрелов РФ (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Район встречает жителей обгоревшими зданиями и разрушенными торговыми рядами.
Лукьяновка продолжает приходить в себя после атаки России по Киеву. После удара в ночь на 19 июля район до сих пор встречает выбитыми окнами в домах рядом, обгоревшими фасадами и разрушенными торговыми рядами. Фото того, как сейчас выглядит Лукьяновка — в репортаже "Телеграфа".
На месте подземного перехода возле станции метро "Лукьяновская" руины. Он непригоден для использования – из-за разрушения город обустроил временный наземный маршрут для пешеходов.
Взрывная волна повредила наземную часть станции, окрестные дома, заведения и припаркованные рядом автомобили.
Несмотря на то, что рядом продолжаются работы и разбор завалов, жизнь постепенно возвращается.
Лукьяновка уже не в первый раз становится целью российских атак. Массированный удар 19 июля стал третьим обстрелом района с начала года. Ранее, 24 мая, в результате атаки полностью выгорел торгово-развлекательный центр "Квадрат" — от здания фактически ничего не осталось.
Тогда же серьезные повреждения получил и Лукьяновский рынок. От торговых киосков остались преимущественно обгоревшие конструкции и пожарища. В настоящее время часть предпринимателей пытается возобновить работу, несмотря на последствия обстрелов. Как сейчас выглядит рынок и окрестности – в репортаже.
В КГГА уже отмечали, что Лукьяновский рынок является частной собственностью ООО "Квиткова галявина", поэтому город не может напрямую влиять на процесс его восстановления.
Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит Краматорск. Город под плотными ударами русских оккупантов.