Руины и пожарище: как выглядит ключевая развязка Киева после обстрелов РФ (репортаж)

Район встречает жителей обгоревшими зданиями и разрушенными торговыми рядами.

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Лукьяновка продолжает приходить в себя после атаки России по Киеву. После удара в ночь на 19 июля район до сих пор встречает выбитыми окнами в домах рядом, обгоревшими фасадами и разрушенными торговыми рядами. Фото того, как сейчас выглядит Лукьяновка — в репортаже "Телеграфа".

На месте подземного перехода возле станции метро "Лукьяновская" руины. Он непригоден для использования – из-за разрушения город обустроил временный наземный маршрут для пешеходов.

Временный наземный переход обустроили вместо разрушенного подземного

Разрушенный подземный переход у станции метро "Лукьяновская" после российского удара

Взрывная волна повредила наземную часть станции, окрестные дома, заведения и припаркованные рядом автомобили.

Взрыв повредил жилую застройку

Часть предпринимателей уже возвращается к работе на фоне развалин

Обломки и остатки конструкций после обстрела

Несмотря на то, что рядом продолжаются работы и разбор завалов, жизнь постепенно возвращается.

Несмотря на разрушение, район постепенно возвращается к жизни

Обломки и повреждения возле станции метро "Лукьяновская"

Лукьяновка уже не в первый раз становится целью российских атак. Массированный удар 19 июля стал третьим обстрелом района с начала года. Ранее, 24 мая, в результате атаки полностью выгорел торгово-развлекательный центр "Квадрат" — от здания фактически ничего не осталось.

Сгоревший ТРЦ "Квадрат"

От здания ТЦ остались только обгоревшие конструкции

Обгорелый остов здания после российского удара

Дома до сих пор хранят следы взрывной волны

Обломки строительных конструкций после российского удара по Лукьяновке

Тогда же серьезные повреждения получил и Лукьяновский рынок. От торговых киосков остались преимущественно обгоревшие конструкции и пожарища. В настоящее время часть предпринимателей пытается возобновить работу, несмотря на последствия обстрелов. Как сейчас выглядит рынок и окрестности – в репортаже.

Разрушены торговые ряды Лукьяновского рынка

Разрушены торговые павильоны Лукьяновского рынка

Поврежденные киоски на Лукьяновском рынке

В КГГА уже отмечали, что Лукьяновский рынок является частной собственностью ООО "Квиткова галявина", поэтому город не может напрямую влиять на процесс его восстановления.

Остатки конструкций после российского удара

Руины и обломки после атаки РФ на Лукьяновку

Последствия российского удара на Лукьяновке

Обгоревшие скелеты построек

Часть товара пережила атаку, однако не уцелела

Часть руин не разобрана

Лукьяновка продолжает приходить в себя после российского удара

Поврежденный район постепенно восстанавливается

Взрывная волна разрушила конструкцию дома

Выбитые окна в доме после атаки РФ

Последствия российского удара на Лукьяновке

Эти часы — узнаваемая точка

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит Краматорск. Город под плотными ударами русских оккупантов.