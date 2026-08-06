Ближайшие три дня принесут Украине дожди и похолодание: каким регионам повезет

От +35 до комфортной погоды — синоптическая ситуация будет меняться каждый день

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После безумной жары в Украине наконец-то станет прохладнее. Однако повезет не всем областям. "Телеграф" расскажет, где ждать понижения температуры в течение следующих дней.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, уже 7 августа облегчения ощутят западные, северные и частично центральные области Украины. В Волынской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Черниговской, Сумской и Киевской областях ожидаются осадки и постепенное понижение температуры. Особенно оно будет ощутимо в западных областях — с жары более +35 до +26-28 днем.

Прогноз погоды на 7 августа.

Уже 8 августа дожди сдвинутся – прогнозируют в Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Одесской областях.

Запад Украины будет иметь солнечную, однако не столь жаркую, как раньше, погоду — в среднем +22…+24 днем. Жарче всего до сих пор на юго-востоке +34…+36.

Прогноз погоды на 8 августа.

9 августа принесет большинству Украины солнце, однако не такое жгучее. Кратковременные дожди сохраняются в прогнозе Харьковщины, Донетчины, Луганщины, Запорожской, Днепропетровской областей и Крыма. В южных и восточных областях также поднимется температура до +32. На остальной территории – более комфортные значения до +30.

Наглядно показывает, как будет отступать жара портал Ventusky. За его картами можно проследить, как будет падать температура в Украине. Заметим, найти настоящую прохладу через несколько дней можно будет на высокогорье — в Карпатах днем она не будет превышать 18-19 градусов уже к концу недели. Карта движения температуры с 7 по 9 августа показывает, как волна жары будет спадать.

Первая прохлада зайдет в западные области – карта на 12 дня 7 августа/ Скриншот

Уже через сутки прохлада накроет половину Украины — карта на 12 дня 8 августа/ Скриншот

Продвижение прохлады замедлилось – карта на 12 дня 9 августа/ Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, что холодный фронт принесет не только похолодание. В Украине возможны сильные грозы с градом при изменении атмосферного давления.