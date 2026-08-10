Виноград может заболеть прямо перед сбором: 5 способов спасти урожай в августе

Пока одни сорта уже набрали цвет и вкус, другие еще выглядят зелеными и нуждаются в дополнительных обработках от основных виноградных болезней — милдью и оидиума

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Малейшая вспышка грибкового заболевания может "помножить на ноль" все усилия виноградаря. Что же делать? Ведь сейчас нельзя обрабатывать средствами с долгими сроками ожидания (это тот период времени, за который пестициды становятся безвредными для здоровья человека).

Выход есть всегда. Предлагаем перечень из препаратов, которые придут вам на помощь.

Хорус (это ципродинил в концентрации 750 г/кг) или есть украинский аналог под названием Страж . Да, это привычная "химия", сильный препарат, способный противостоять и милдью, и оидиуму, причем срок ожидания на винограде составляет 7 дней. Главное, обрабатывайте виноградник поздним вечером, чтобы не обжечь листья в жару.

(это ципродинил в концентрации 750 г/кг) или есть украинский аналог под названием . Да, это привычная "химия", сильный препарат, способный противостоять и милдью, и оидиуму, причем срок ожидания на винограде составляет 7 дней. Главное, обрабатывайте виноградник поздним вечером, чтобы не обжечь листья в жару. Изокур, биопрепарат на основе куркумы, действует против всех патогенов, обеспечивая мягкую защиту созревающих ягод. В паре с ним прекрасно работает инсектицид Сезар.

Йодоцид — средство на основе йода, это сильная дезинфекция, и каждый об этом знает. И грибки, и гнили, и вирусы не любят йод.

— средство на основе йода, это сильная дезинфекция, и каждый об этом знает. И грибки, и гнили, и вирусы не любят йод. Удобрения с фосфитами имеют побочное воздействие на милдью. Как лечение не подойдет, но как профилактика — очень даже.

имеют побочное воздействие на милдью. Как лечение не подойдет, но как профилактика — очень даже. Удобрения с хелатной серой — отличное средство против оидиума, причем без следов на созревающих ягодах. К примеру, Оракул S (Сера актив) от украинского производителя "Долина" вот уже несколько лет успешно применяется продвинутыми виноградарями против мучнистой росы.

Чем можно обрабатывать виноград в августе от оидиума и милдью. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Особо подчеркнем, что для удобрений нет срока ожидания, но все же дней 3-4 можно подождать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро выбрать самую сладкую гроздь винограда — есть простое правило, известное всем опытным виноградарям.