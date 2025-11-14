Это сладкая легенда Запорожья: как сегодня называется культовый торт и где можно его попробовать

Этот уникальный торт с хрустящими прослойками безе и коньячным сиропом менял названия трижды, но сохранил вкус детства.

Для каждого города есть свои символы – архитектурные памятки, исторические фигуры, культурные традиции. Но есть и сладкие символы, которые невозможно найти в учебниках, но можно попробовать.

Для Запорожья таким десертом стал торт "Иний" – легенда местного кондитерского дела, которая до сих пор вызывает ностальгические воспоминания и удивление гурманов со всей Украины. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Три имени одного торта

История этого десерта напоминает детективный рассказ с утраченными доказательствами. В 1970-х годах на прилавках запорожских кондитерских появился торт под романтическим названием "Белоснежка". Впоследствии, после изменений в рецептуре, он превратился в "Хортичанку" – название символически связано с сердцем Запорожья, легендарным островом. А современное имя "Иней" десерт получил благодаря очередной модернизации рецепта.

Точные сведения об авторах торта, годы создания и оригинальные технологические карты утрачены вместе с архивными документами. Однако вкус остался – и именно он стал лучшим доказательством существования этой сладкой легенды.

Торт "Иней", современный вариант отделки.

Что делает "Иней" уникальным?

Секрет популярности этого торта – в сочетании текстур и вкусов. Представьте себе: воздушный бисквит, пропитанный ароматным коньячным сиропом, сочетается с хрустящими слоями безе и бисквитной крошки. А сверху – нежный сливочно-масляный крем со сгущенкой. Добавьте к этому жареный арахис и вы получите настоящую симфонию вкусов, которую трудно найти среди других украинских десертов.

Вариант торта "Иний" в виде пирожного

Современные кондитеры украшают "Иней" итальянской меренгой, придавая ему минималистичный и элегантный вид. Но классическая версия остается верной традициям – с толстыми слоями крема и щедрой порцией орехов.

От Запорожья до всей Украины

Мастерица из Запорожья, воссоздавшая рецепт торта в собственной кондитерской, предполагает, что десерт начали производить на Запорожской кондитерской фабрике еще в 1971 году. Она впервые попробовала "Иней" в 1986 году, и вкус настолько поразил ее, что позже она решила воспроизвести этот вкус, соединив классический и современный варианты.

Крафтовый торт "Иний"

Сегодня "Иний" – одна из топ-позиций в кафе Запорожья. Но этот десерт не остается в пределах одного города. Торт путешествует по Украине – им лакомились в Полтаве, Львове, Киеве, Ужгороде. И это неудивительно: модернизированная "Хортичанка" достойно конкурирует даже со знаменитым Киевским тортом.

Чем отличаются "Хортичанка" и "Иний"?

Хотя названия часто используются как синонимы, между этими вариантами есть отличия. "Хортичанка" – более сухой торт с более толстой прослойкой орехов и меньшим количеством крема. "Иней" наоборот имеет больше крема, бисквиты пропитаны коньячным сиропом, а прослойка создает хрустящую текстуру с бисквитной крошкой.

Где можно купить

Торт "Иний" сегодня можно приобрести в Запорожье в фирменных магазинах, продающих продукцию кондитерской фабрики "Стелси". Она и сейчас производит этот легендарный десерт. Его можно найти в украинских сетях супермаркетов. Самый маленький вариант на 450 грамм стоит 150-200 грн. у разных продавцов.

Торт "Иний" в ассортименте фирмы "Стелси"

"Иний" – это больше, чем просто торт. Это часть культурной идентичности Запорожья, десерта, которого не найти в других городах Украины. Это вкус, объединяющий поколение — от тех, кто помнит "Белоснежку" 1970-х, до юных гурманов, открывающих для себя этот десерт сегодня.

