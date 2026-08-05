Легендарный торт из СССР заметили в Сильпо: сколько стоит десерт

В сети продают собственную версию легендарного лакомства

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На полках супермаркета "Сильпо" заметили знаменитый и многими любимый десерт — торт "Иней". Это сладкий символ Запорожья, где это кондитерское изделие обрело общенациональную славу.

Торт уже продается в Днепре. Об этом сообщила девушка под именем Натали в threads.

Она спросила у "Сильпо", стоит ли ждать новинки в Киеве. В комментариях под постом обрадовались такому "подарку" от сети. Пользователи пишут, что будут искать данный товар и в супермаркетах других городов Украины.

"Сегодня все побегут за тортом, а я, видимо, не успею урвать после работы"

"Скорее бы"

Данное кондитерское изделие является собственным продуктом сети и продается под названием "Сказочный иней". За 420 грамм десерта в "Сильпо" просят 179 грн.

Торт "Сказочный Иней" в Сильпо/Фото: silpo.ua

Состав торта "Сказочный Иней" в Сильпо/Фото: silpo.ua

Добавим, что оригинальный "Иней" сегодня можно купить можно приобрести в Запорожье в фирменных магазинах, продающих продукцию кондитерской фабрики "Стелси". Он стоит 162 грн за 450 грамм. Это лакомство можно купить и в Киеве.

Торт "Иней" от "Стелси"

История торта "Иней"

Какой кондитер создал этот легендарный десерт неизвестно. В 1970-х годах на прилавках запорожских кондитерских магазинов появился торт, носивший романтичное название "Белоснежка". Позже, после доработки рецептуры, он стал называться "Хортичанкой" — это имя отсылает к сердцу Запорожья, легендарному острову Хортица. Свое же нынешнее наименование, "Иней", десерт приобрел в результате очередной модификации рецепта.

В чем же популярность торта "Иней"?

Главный секрет его популярности кроется в неповторимом сочетании текстур и вкусов. Только представьте: воздушный бисквит с легкой коньячной пропиткой гармонично дополняется хрустящими прослойками безе и бисквитной крошки. Венчает эту композицию нежный сливочно-масляный крем на сгущенном молоке, а завершающим штрихом выступает обжаренный арахис. Благодаря такому составу десерт обретает поистине многогранный вкус, который выделяется на фоне других украинских сладостей.

Напомним, в магазинах сети "АТБ" покупатели заметили новые сладости — ванильный бисквит "Проказница" и пирожное "Картофелька". Необычные новинки быстро привлекли внимание сети.