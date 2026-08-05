Не только адская жара: погода готовит еще один "взрывной" сюрприз

На резкие перепады погодных условий влияют изменения климата на планете

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После периода "африканской" жары в Украине ожидаются новые природные "сюрпризы". В результате поступления холодных воздушных масс уже 7 августа ожидается снижение температуры воздуха, "взрывные" грозы с сильным ветром и даже градом.

Об этом пишет начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. По его словам, "похолодание" в Украине будет непродолжительным.

Как отметил метеоролог, по синоптической классике, когда холод идет на жару, атмосфера обычно демонстрирует "взрывной" характер. А контраст температур – это катализатор для гроз, сильных ливней, града и шквалистого ветра.

"На синоптических картах мы уже видим активный ХОЛОДНЫЙ атмосферный фронт, двигающийся ориентировочно по линии Нидерланды – Португалия. В пятницу, 7 августа, эта атмосферная глава начнет проявляться по западу нашей страны. Изображение на карте ниже. Атмосферное давление будет падать, увеличится облачность. Столкновение разных по свойствам воздушных масс станет "толчком" для развития гроз, ливней, града и шквалов. На смену раскаленному воздуху ПРИДЕТ БОЛЕЕ ПРОХЛАДНОЕ из акватории Балтийского моря. Температурный фон пойдет на убыль", — отметил Постригань.

Карта поступления холодного воздуха с западного направления

Подтверждают ли прогнозы метеосервисы?

Сервис мониторинга погоды Ventusky прогнозирует осадки в Украине в пятницу, 7 августа. В частности, дождей следует ожидать на западе, севере и частично в центре Украины.

Прогноз осадков на пятницу, 7 августа

В Украинском гидрометцентре подтверждают, что 7 августа в Украине ожидаются осадки. В частности, в западных и северных областях прогнозируются дожди разной интенсивности.

Осадки в Украине 7 августа

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кандидат наук сделал печальный прогноз по жаре в Украине.