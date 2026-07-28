Экономия или скрытая переплата: почему популярный режим стирки может увеличить платежку за воду

Эта программа может уменьшать расход электричества за счет большего количества воды

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Режим Eco многие воспринимают как универсальный способ сократить расходы на коммунальные услуги. Однако его название может вводить в заблуждение: в некоторых случаях такая программа действительно снижает расход электроэнергии, но вовсе не гарантирует экономию воды.

"Телеграф" расскажет, в чем подводный камень этой программы стирки и когда от нее лучше отказаться.

Почему режим Eco считается экономичным

Главная особенность большинства программ Eco — более низкая температура стирки. Вместо привычных 40–60 градусов машина может нагревать воду лишь до 20–30 градусов или делать это значительно медленнее. Именно нагревательный элемент является одним из самых энергоемких узлов стиральной машины, поэтому снижение температуры позволяет заметно сократить потребление электричества.

Чтобы компенсировать более холодную воду, техника просто увеличивает время стирки. Вместо часа цикл может длиться два, три и даже четыре часа.

В чем скрывается подвох

Стоит отметить, что экономия электроэнергии вовсе не означает автоматическую экономию воды. У разных производителей алгоритмы Eco отличаются. Некоторые модели действительно уменьшают расход воды, но другие используют дополнительные полоскания или более длительные циклы набора и слива воды, чтобы лучше удалить остатки моющего средства после стирки при низкой температуре.

В результате за весь цикл машина может израсходовать столько же воды, сколько обычная программа, а иногда даже больше.

Особенно это заметно при сильном загрязнении белья или использовании большого количества порошка, когда автоматика запускает дополнительное полоскание.

Режим Eco. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему производители делают именно так

Для производителей приоритетом режима Eco обычно является соответствие строгим стандартам энергоэффективности. Именно расход электроэнергии чаще становится ключевым показателем при сертификации бытовой техники.

Поэтому инженеры стремятся уменьшить затраты электричества за счет более холодной воды и продолжительного цикла, а расход воды уже зависит от конкретной модели, конструкции барабана, системы определения загрузки и алгоритмов полоскания.

Когда режим Eco действительно выгоден

Такую программу лучше использовать, если:

белье слабо загрязнено;

барабан загружен почти полностью;

нет необходимости быстро закончить стирку;

главная цель — снизить расход электроэнергии.

Когда лучше выбрать обычную программу

Если одежда сильно испачкана, требуется короткий цикл или важно сократить расход воды, стандартная программа в некоторых моделях может оказаться даже практичнее. За счет более высокой температуры она эффективнее удаляет загрязнения и нередко обходится без дополнительных полосканий.

Что нужно помнить

Надпись Eco не означает, что стиральная машина автоматически экономит все ресурсы одновременно. Чаще всего этот режим ориентирован именно на снижение потребления электроэнергии, тогда как расход воды определяется особенностями конкретной модели и выбранным алгоритмом стирки. Поэтому перед покупкой техники или выбором программы полезно заглянуть в инструкцию: производители обычно публикуют данные о потреблении воды и электроэнергии для каждого режима.

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