Зачем ставить ведро под душ, пока стекает холодная вода: простой трюк, который сэкономит воду

Эту простую привычку следует добавить к своей повседневной жизни

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Многие люди ежедневно сливают воду в канализацию, пока ждут, когда из крана или душа уйдет теплая вода. На первый взгляд, это всего несколько секунд, но за месяц такие потери могут превратиться в десятки литров.

Один из простых способов экономии – поставить ведро или другую емкость под струю, пока вода нагревается, пояснил "Телеграф". Еще не горячая вода остается чистой, поэтому ее необязательно выливать.

Собранную воду можно использовать для бытовых нужд: полива комнатных растений, мытья пола, уборки, стирки вещей вручную или смыва в туалете. Таким образом, вместо того чтобы тратиться зря, она находит второе применение.

Человек набирает воду. Фото: РБК-Украина

Особенно актуален такой способ может быть для семей, где несколько человек ежедневно пользуются душем или ванной. Даже несколько литров, собранных каждый раз, за месяц могут дать заметный объем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что выгоднее нынешних тарифов — мыть посуду в посудомоечной машине или вручную под краном, и подсчитал, какой способ поможет сэкономить больше денег.