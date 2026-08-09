У WhatsApp появляются новые функции: одна может раздражать пользователей

Какие новые функции добавят в WhatsApp

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WhatsApp готовит сразу несколько смен для групповых чатов. Часть новых функций уже доступна, а остальные будут постепенно появляться у пользователей.

Одно из обновлений касается опросов. Теперь в группе можно установить срок, по которому голосование завершится, а также сделать его анонимным. Кроме того, автор опроса будет иметь 15 минут редактирования, если нужно исправить ошибку, как написали в "Iltalehti".

Еще одна новая возможность – вспомнить сразу всех участников группы с помощью @all. Такая метка может быть полезна для важных сообщений, ведь уведомления получат даже пользователи, которые отключили звук группового чата. В то же время, это может раздражать тех, кто не хочет получать лишние сообщения. В больших группах, где более 32 участников, использовать @all смогут только администраторы.

Новые функции в WhatsApp – когда появятся. Фото: РБК-Украина

Также WhatsApp позволит создавать новую группу на основе уже имеющейся. Это позволит быстро перенести часть участников в отдельный чат, не добавляя их по одному.

Кроме того, мессенджер уже добавил несколько других возможностей для групп. В частности, новым участникам можно показывать историю сообщений, пользователи могут добавлять собственные метки у имен, а также создавать напоминания о событиях в чате.

Напомним, ранее "телеграф" писал о том, что в Украине может появиться приложение для поиска "любви" в поездах и не только.