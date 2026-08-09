Олицетворение мудрости и богатства. Украинцы начали называть сыновей редким именем

Крылатые изречения самого известного Соломона в истории человечества знают все

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Среди необычных имен, которыми украинцы называли своих сыновей в первом полугодии этого года – Соломон. Это библейское имя оказалось на шестой позиции из десяти.

Об этом свидетельствует инфографика Министерства юстиции Украины. Самый известный человек с именем Соломон – это царь Соломон (Шломо) – третий царь объединенного Израильского царства (сын царя Давида), правивший в X веке до н. е.

Какие имена украинцы выбирают для своих детей в 2026 году. Инфографика: Минюст

Он является олицетворением абсолютной мудрости, справедливости и богатства в трех мировых религиях (иудаизме, христианстве и исламе, где он известен как пророк Сулейман). Царь Соломон построил Первый Иерусалимский храм, а его выражение "Все проходит, и это пройдет" и притча о "Соломоновом суде" до сих пор широко употребляются.

Царь Соломон

Имя Соломон имеет древнееврейское происхождение. Оно происходит от слова шалом (ивр. שלום), что означает "мир" (в значении "спокойствие", "отсутствие войны"), или от слова шалем — "совершенный", "целостный".

Уменьшенно-ласкательный вариант имени Соломон

Сол,

Соломончик,

Соломоша,

Моня,

Монечка.

В англоязычных странах это имя стабильно входит в топ-500 по популярности. Кроме того, имя Соломон невероятно популярно в некоторых странах Африки.

Для Украины оно является экзотическим и редким. Интересно, что женский вариант этого имени – "Соломия" очень распространен в современной Украине. По итогам первого полугодия 2026 года оно стало девятым по популярности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом редком имени, которое набирает популярность в Украине — Итан. Она также имеет еврейское происхождение.