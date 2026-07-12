Может задушить и проглотить: украинцев удивил гигантский гость на дереве (видео)

Редкая для украинских городов ситуация привлекла внимание пользователей сети

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Жители Киева стали свидетелями крайне необычной сцены — на ветках дерева они заметили гигантскую змею. Рептилия спокойно отдыхала, пока очевидцы пытались понять, откуда она появилась посреди города.

Соответствующие видео были опубликованы в местных пабликах в Telegram. Как сообщается, это был не обычный уж или гадюка, а якобы настоящий питон.

Рептилия спокойно находилась на дереве и не обращала внимания на людей, чем сильно удивила всех вокруг.

При этом очевидцы предположили, что экзотическое животное было на прогулке с хозяином. На кадрах видно, что под деревом стоят две девушки.

Ранее герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак в комментарии "Телеграфу" объяснял, что встретить в лесу экзотическую змею очень маловероятно, но не в городе.

"Каждый год у нас есть там один, два, три случая, когда люди находят сетчатых питонов, удавов в одиночку где-то в городе преимущественно, потому что далеко они не заползают. Но находят и, к сожалению, уже мертвыми", — герпетолог отмечает — животным холодно и они погибают.

Питон — что о нем нужно знать

Относится к семейству неядовитых змей. Включает 38 современных видов из 11 родов.

Окраска очень разнообразная: от более или менее одноцветной (бурого или буро-коричневого тонов) до довольно пёстрой — пятнистой, древесные виды (зелёный питон) могут быть зелёного цвета.

Обитают преимущественно в тропических лесах, саваннах, болотистых местностях; меньшее число видов живёт в пустынях. Часто питоны селятся вблизи воды — они хорошо плавают и ныряют. Многие виды лазают по деревьям; существуют и почти полностью древесные виды. Активны в основном в сумерках и ночью.

Питоны — неядовитые змеи, они убивают добычу не укусом с ядом, а сдавливанием тела. Змея обвивает жертву кольцами и перекрывает кровообращение и дыхание. После этого добычу она проглатывает целиком. Бывали случаи, когда эти змеи могли проглатывать людей целиком.

Питон

Питоны не являются местными для Украины — здесь они не обитают в естественной среде из-за неподходящего климата. Однако нередко можно их можно встретить как экзотических домашних животных у частных владельцев, а также в зоопарках, террариумах и у любителей рептилий.

Для Украины наиболее характерны местные виды змей — например, ужи и гадюки. А появление большого питона на дереве в городском дворе почти наверняка связано с человеком, а не с дикой природой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области прямо во дворе у людей ползала самка змеи медянки.