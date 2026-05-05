Лягушка "оседлала" живую рыбу: почему это происходит и может ли она ее задушить (видео)

Такое явление может наблюдаться при размножении земноводных

В соцсетях завирусилось странное видео, как лягушка сидит на рыбе, которое, на первый взгляд, выглядит забавно, но вызвало совершенно разные реакции пользователей. Одни шутят, другие серьезно обеспокоились тем, что на самом деле происходит в кадре.

Соответствующее видео можно увидеть на странице пользователя "Threads" "queen_bee_ru_". Несмотря на то, что на голове рыбы сидит лягушка, рыба продолжает плыть, а земноводная не пытается сбежать и крепко держится на ней.

В комментариях пользователи активно шутят над ситуацией. Некоторые вспоминают известную песню о "рыбе с раком", в шутку добавляя лягушку, другие пишут, что "лягушка оседлала субмарину" или иронизируют, что "лягушка душит не только людей".

Соцсети активно обсуждают необычное видео и шутят

Лягушка сидит на голове живой рыбы – в соцсети смеются

В комментариях появились шутливые реакции после видео, где лягушка сидит на рыбе

В то же время, часть пользователей обратила внимание, что ситуация может быть опасной для рыбы. Отмечается, что во время брачного периода лягушки становятся чрезвычайно активными и могут вести себя агрессивно, хватая любые объекты, похожие по размеру на самку.

Некоторые обеспокоились поведением лягушки

Весеннее поведение лягушки вызвало дискуссию

Как выяснил "Телеграф", такое явление действительно случается в природе. Весной лягушки могут ошибочно хватать рыбу из-за так называемого рефлекса спаривания — амплексуса. В таком случае лягушка обхватывает рыбу передними лапами, иногда даже затрагивая жабры, и крепко держится.

В результате рыба не может нормально дышать, поднимается к поверхности и с течением времени может погибнуть от недостатка кислорода. По словам специалистов, подобные случаи не редкость в водоемах и могут влиять на количество рыбы, особенно в прудах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы начали охоту на редкое растение. За это можно получить штраф.