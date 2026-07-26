В Венгрии за месяц украинец может заработать на авто: где такие зарплаты

Каждый год те же люди снова едут работать на венгерские поля, потому что знают, что там можно хорошо заработать

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Сезонная работа на венгерских фермах в этом году стала оплачиваться лучше. За год средние выплаты работникам увеличились примерно на 15%, а спрос на людей в сельском хозяйстве увеличился на 66%.

По словам экспертов по трудоустройству, передает nlc., сейчас сезонные работники обычно просят около 2500-2600 форинтов в час. Опытные работники могут зарабатывать 20-30 тысяч форинтов в день, а самые выносливые даже больше. Однако в жаркую погоду долго работать трудно, поэтому многие выдерживают всего несколько часов интенсивной работы.

В то же время, на многих фермах оплата зависит не от времени, а от количества собранного урожая. Например, за ящик черешни или вишни весом около 10 кг могут платить около 2000 форинтов, за абрикосы – около 1000 форинтов.

Согласно актуальному курсу валют, 1 форинт равняется 0,14 гривны. То есть 2500 – 352,72 гривны, а 30 000 – 4232,65 гривны.

Люди, работающие на поле. Фото: Телеграф

Например, если работать почти каждый день, имея только один выходной в неделю, и зарабатывать около 30 тысяч форинтов в день, за месяц можно получить около 810 тысяч форинтов. Это около 114 тысяч гривен.

За такую сумму уже можно приобрести подержанный автомобиль в возрасте примерно 2001-2006 годов выпуска, согласно объявлениям на платформе olx.

Объявления о продаже авто. Фото: olx

В издании добавляют, что найти людей на физически сложную работу, чтобы собирать фрукты, овощи, зерновые и виноград, становится все труднее. Особенно это касается вакансий, где нужно работать утром, в несколько смен или вдали от крупных городов. Поэтому работодатели часто организуют транспорт или жилье для работников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Польше за три месяца украинцам можно заработать на квартиру.