В Польше хозяйки маринуют огурцы в кефире: в чем секрет тренда

Непривычный рецепт любимой закуски миллионов

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Каждое лето хозяйки ищут способ сделать домашние соленья еще более хрустящими и ароматными, не тратя при этом лишнего времени. В этом сезоне в польских кулинарных пабликах обсуждают необычный метод приготовления маринованных огурцов. Вместо классического рассола на основе воды и соли огурцы предлагают заливать кефиром. Звучит странно, но у идеи неожиданно нашлось научное объяснение.

Тренд запустила Наталия Машковска, участница шоу "MasterChef", опубликовавшая видео с процессом приготовления в TikTok.

Почему кефир может заменить рассол?

Все дело в микробиологии. Процесс маринования держится на молочнокислых бактериях, которые естественным образом живут на кожуре овощей. Именно они запускают ферментацию и дают узнаваемый кисловатый вкус солений. В свою очередь кефир — это уже готовая колония живых бактерий и дрожжей. Если добавить его в банку, процесс ферментации ускорится, а вкус солений получится мягче, с легкой сливочной ноткой.

Как приготовить огурцы в кефире

Для рецепта необходимы небольшие плотные огурцы, один литр жирного кефира и 20 граммов соли и зелень.

Огурцы промойте и уложите в стерилизованную банку. Добавьте классический набор для засолки: зонтики укропа, зубчики чеснока, кусочек корня хрена. Любителям остроты можно бросить дольку перца халапеньо. Кефир тщательно размешайте с солью до полного растворения и залейте им овощи так, чтобы они были полностью покрыты. После этого оставьте банку при комнатной температуре на 2–4 дня. Когда огурцы приобретут нужную кислинку, банку следует убрать в холодильник, чтобы соленье не перекисло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой водой правильно заливать огурцы. От температуры рассола зависит вкус закуски.