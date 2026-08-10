Трамп делал "тайную" операцию на голове: как он выглядел до нее (фото)

Она крайне болезненна и приводит к повреждению кожи

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Характерная прическа Дональда Трампа давно стала частью его узнаваемого образа. Однако за пышной шевелюрой стоит не только необычная укладка и генетика, но и болезненная операция, которую он якобы перенес еще в конце 1980-х годов. Речь идет об уменьшении площади кожи головы — радикальном методе борьбы с облысением, который сегодня практически не применяется.

С возрастом волосы Трампа начали редеть, а линия роста отступила. Как пишет Irish Star, в 1989 году бизнесмен якобы решился на операцию по уменьшению площади кожи головы, чтобы скрыть облысение. Подробности этой истории впервые появились в биографии Гарри Херта III "Потерянный магнат: Многогранная жизнь Дональда Дж. Трампа", опубликованной в 1993 году.

На первом фото Трамп за год до предполагаемой операции. Второе фото - 1989 год. Фото: Getty Images

В 1980-х годах подобная техника восстановления волос считалась достаточно распространенной. В отличие от современных методов пересадки, она была крайне инвазивной: хирург удалял облысевший участок кожи, затем натягивал соседние участки и сшивал края раны. Метод впоследствии практически вышел из употребления из-за травматичности, риска рубцевания и непредсказуемого эстетического результата.

Согласно сообщениям СМИ, процедуру Трампу провел пластический хирург, которого ему якобы рекомендовала тогдашняя жена Ивана Трамп. Утверждается, что операция оказалась крайне болезненной и привела к повреждению кожи головы и образованию рубцов.

Специалисты отмечают, что подобное вмешательство может изменить направление роста волос. После перемещения участков кожи волосы способны расти под необычным углом, а хирургические разрезы оставляют постоянные рубцы.

Фото: Getty Images

В последние месяцы прическа Трампа снова стала предметом обсуждений. Она временами выглядит более объемной, из-за чего появляются предположения о возможном использовании парика или других средств для создания привычного образа. Однако достоверных доказательств этого нет.