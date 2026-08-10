Россия резко ускорила развертывание собственного Starlink: что известно о "Рассвете"

Спутниковая сеть позволит быстрее передавать данные и координировать действия российских сил.

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Россия ускорила развертывание собственной низкоорбитальной спутниковой системы "Рассвет", которую в Москве позиционируют как аналог американского Starlink. По планам врага — на орбите в 2027 году должно быть уже более 290 спутников. Система может обеспечить скорость связи до 1 Гбит в секунду.

По словам представителя ГУР МОУ Вадима Скибицкого, в марте 2026 года РФ уже вывела на орбиту 16 спутников системы, а к концу 2027 года планирует сформировать группу из 292 аппаратов. К 2035 году ее численность должна возрасти до 924 спутников.

Что такое российская система "Рассвет" и когда заработает

Спутниковая низкоорбитальная система нужна россиянам, чтобы планировать и реализовывать удары по Украине, хотя, по официальной версии, она нацелена на гражданское назначение — общение с самолетами, судами в море и т.д. Систему разрабатывает компания "Бюро 1440", входящая в "ИКС Холдинг". Спутники работают на низкой околоземной орбите в Ku- и Ka-диапазонах и обеспечивают широкополосную связь со скоростью до 1 Гбит/с и задержкой до 70 миллисекунд.

Активизировались россияне после успешной блокировки использования систем Starlink на линии фронта. Это значительно усложнило России нанесение ударов по Украине, в том числе и на линии фронта — существующие технологии имеют ограниченную дальность и перехватываются или глушатся силами обороны Украины. Спутниковая связь откроет врагу почти неограниченные возможности — пример использования спутниковой связи Украиной. По данным Reuters, большинство украинских миссий middle strike — удары 30–200+ км от линии фронта совершены с использованием Starlink.

Пока возможности группировки ограничены: связь доступна только тогда, когда отдельные спутники проходят над определенной территорией, создавая несколько часовые "окна" покрытия в сутки. Однако после развертывания полноценной группировки система сможет работать по принципу Starlink, обеспечивая практически непрерывное покрытие. В 2027 году планируется коммерческий запуск проекта.

Пока они могут работать фрагментарно, когда спутник проходит над нашей территорией. Когда россияне выведут полноценную группировку спутников – эта система будет работать как Starlink. И уже идет дискуссия, как с этим бороться. Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР МО генерал-майор

Чем "Рассвет" грозит Украине

Развертывание российской низкоорбитальной системы спутниковой связи "Рассвет" может создать для Украины дополнительные тактические и стратегические риски. Эту спутниковую сеть военные смогут использовать для управления беспилотниками, ракетами и безэкипажными катерами вне прямой видимости, в частности для передачи видео, корректировки маршрутов и изменения целей в полете. Также система может обеспечить российским подразделениям более быстрый обмен разведывательной информацией и координацию действий на поле боя.

По планам – доступ с земли к спутнику возможен с абонентского терминала. Среди потенциально пригодных для технологии дронов — тяжелые ударные и разведывательные БПЛА, в том числе дроны семейства "Герань"/"Шахед". Россия ежемесячно производит тысячи ударных дронов типа Герань-2, а новые модификации семейства Герань уже запущены в серийное производство. Например, мощности для выпуска реактивных "Гераней-4" и "Гераней-5" оценивают в 500 аппаратов в месяц и работают над наращиванием производства.

Схема работы "Рассвета" очень похожа на Starlink

Можно ли сбить спутник с орбиты

В то же время сбить эти спутники можно. Соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман отметил возможности уничтожения российских спутников на орбите. Российская спутниковая система "Рассвет" может стать уязвимой целью, поскольку ее спутники будут работать на низкой орбите — около 800 км над Землей. По его словам, в отличие от геостационарных спутников на высоте около 36 тысяч км, такие аппараты имеют предполагаемые траектории и могут быть поражены.

Впрочем, хотя поражение отдельных космических аппаратов технически возможно, эксперты обращают внимание на многочисленные риски такого подхода — от образования опасного космического мусора до сложности борьбы с крупными спутниковыми группировками, способными быстро компенсировать потери новыми запусками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в РФ с апреля 2026 года приостановлено производство ракет "Кинжал" и Х-32. В то же время увеличили выпуск баллистики.