Повернуть без чека чи буде скандал? Де шукати свої покупки, якщо ви забули їх на касі "АТБ"

Де шукати свої покупки, які залишили на касі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Забути пакет із покупками на касі може кожен, особливо коли поспішаєш або відволікся. Але якщо згадали про нього вже після виходу з магазину, не варто одразу думати, що товар втрачено.

За словами співробітника мережі "АТБ", який поспілкувався з "Телеграфом", у таких випадках працівники переглядають записи з камер відеоспостереження. Якщо вдається встановити, що покупець справді залишив товар на касі, покупки повертають у торговий зал.

Після цього людина може звернутися до магазину та забрати свої речі.

Тож якщо ви випадково залишили пакет після оплати, варто якомога швидше повернутися до супермаркету та повідомити про це працівникам.

Що роблять із пошкодженим товаром

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо покупець випадково розбив або пошкодив товар у "АТБ".

Співробітник мережі розповів, що за випадково пошкоджений товар покупцеві не виставляють претензій. Такий продукт прибирають із продажу та списують.

Інша ситуація, якщо товар пошкодили навмисно. У такому випадку магазин може мати претензії до покупця.

Ми також повідомляли, чи можна випити воду в "АТБ" до оплати на касі.