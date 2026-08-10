Разбили или повредили товар в "АТБ"? Могут ли вас наказать прямо в магазине

В таком случае убытки понесет магазин, а не покупатель

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Если случайно испортить товар в сети супермаркетов "АТБ", то претензий у магазина к вам не будет. Другое дело, если сделать это специально.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник торговой сети, пожелавший остаться анонимным. По его словам, случайно испорченный товар изымается из продажи и идет на списание.

Что делает персонал если покупатель случайно испортил товар, например, порвал пачку крупы и тихо поставил обратно? Максимум замечание и то не факт. Если он случайно, то списывается (товар), никто ничего не говорит об этом (с покупателем). Работник "АТБ"

В случае непреднамеренного повреждения товара сотрудники "АТБ" (как и любого другого магазина на территории Украины) не вправе заставлять покупателя оплатить его. Также магазинам запрещено:

удерживать человека без его согласия;

угрожать или требовать документы;

заставлять подписывать акты или "признание вины".

А вот, если покупатель умышленно портит товар, то с ним проведут беседу. Если вина покупателя в порче товара очевидна и зафиксирована (например, есть видеодоказательство), магазин имеет право взыскать ущерб через правоохранительные органы и суд. При этом задержание человека, принудительное требование денег на кассе или силовой досмотр со стороны охраны являются незаконными.

Если специально, умышленно порвал (пачку крупы) покупателю говорится (об этом). Сотрудник "АТБ"

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