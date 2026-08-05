Кассир "АТБ" никогда не достанет при вас одну вещь: за это их сразу наказывают

Этот предмет можно носить с собой, но пользоваться на рабочем месте — нет

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У работников магазинов "АТБ" немало правил во время работы за кассой. Одно из них касается вещи, которая сегодня почти у каждого, но на рабочем месте кассира ей не место.

Речь идет о мобильном телефоне. Как узнал "Телеграф", использовать телефон у кассы запрещено, а за злоупотребление этим правилом сотрудника могут оштрафовать.

Причина такого ограничения – не только дисциплина. По словам работника, на кассе есть калькулятор, который может быть использован для разных подсчетов, поэтому компания пытается избежать возможных злоупотреблений при расчетах с покупателями.

В то же время, кратко оставить рабочее место, например на несколько минут, в некоторых случаях возможно — если это не нарушает внутренние правила магазина.

Кассирам "АТБ" запрещено использовать телефон на рабочем месте. Фото: Телеграф

Ранее "Телеграф" также писал о другом важном правиле для кассиров "АТБ". Если у продавца нет мелочи для сдачи, он не имеет права самостоятельно округлять сумму чека в пользу магазина.

Как пояснили в службе поддержки "АТБ", если в чеке указана точная сумма с копейками, кассир должен выдать покупателю полную сдачу. Округление может выполняться только автоматической системой, если это предусмотрено правилами расчета.