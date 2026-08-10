В Україні хочуть позбавити ТЦК права перевіряти одну категорію чоловіків

Кабміну пропонують розширити права ще однієї категорії чоловіків

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В Україні вимагають недопущення звуження прав та ускладнення процедури отримання відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов'язаних. Зокрема мова йде про чоловіків, які доглядають за членами сім'ї з інвалідністю I та II груп.

Відповідна петиція №41/010555-26 зареєстрована на офіційному порталі Кабінету Міністрів України. Її автором виступила Валентина Войтенко.

Збір підписів під ініціативою розпочався 10 серпня 2026 року. Щоб документ офіційно розглянув Кабінет Міністрів України, він має зібрати 25 тисяч підписів. До кінця голосування залишається 92 дні. Станом на вечір 10 серпня документ підтримало лише 122 громадянина.

Авторка звернення наголошує, що чинне законодавство вже чітко регулює питання відстрочки на підставі догляду за дружиною, власними батьками або батьками дружини (чоловіка) з інвалідністю. До того ж закон вже містить запобіжник: якщо у батьків кілька військовозобов'язаних дітей, відстрочку може оформити лише один з них. Однак спроби запровадити додаткові "оцінки функціональних обмежень", виїзні перевірки чи опитування сусідів створюють ризики корупції та принижують гідність важкохворих людей.

"Змушувати родини проходити додаткові кола бюрократичного пекла підриває соціальну стабільність і залишає важкохворих людей без єдиного опікуна. Передача права оцінювати "потребу в догляді" виїзним комісіям, які на власний розсуд "опитуватимуть сусідів", створює величезне поле для корупції та поборів. Офіційні медичні документи (ЛКК/МСЕК) є повністю достатнім підтвердженням", — йдеться в тексті петиції.

Ініціаторка закликає уряд ухвалити такі рішення:

Зберегти в чинній редакції норми пп. 9, 11, 12, 13 ч. 1 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" без нових обмежень.

Заборонити виїзні обстеження, опитування третіх осіб (сусідів) та будь-які суб'єктивні оцінки "потреби в догляді" місцевими комісіями, якщо є офіційні довідки про інвалідність.

Забезпечити дотримання Постанови КМУ № 560, заборонивши ТЦК та СП чи місцевій владі самовільно розширювати перелік документів для відстрочки.

Петиція на сайті КМУ

Наразі ознайомитися з текстом звернення та залишити свій голос можна на офіційному сайті електронних петицій Кабінету Міністрів України.

Варто пам'ятати, що створити електронну петицію на сайті уряду чи міськради може кожен громадянин України, а висловлені в ній ідеї відображають лише приватну позицію автора. Навіть у разі успішного збору 25 тисяч підписів заклики з петицій рідко втілюються в реальні закони та мають для влади виключно рекомендаційний характер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні запропонували переодягнути ТЦК в іншу форму.