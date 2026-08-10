Вытяжка почернела от жира: простой способ вернуть ей чистоту без скребков и химии

Достаточно бумажного полотенца и того, что есть на любой кухне

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На вытяжке в кухне скапливается едва ли не больше всего грязи, ведь она день за днем впитывает жир и запахи от готовки. В какой-то момент засохший налет становится настолько плотным, что удалить его обычной губкой с моющим средством не получается.

Специалисты советуют чистить вытяжку не реже одного раза в три недели. Если запустить процесс, грязь не только испортит внешний вид техники, но и снизит ее способность поглощать запахи, а в худшем случае может даже засорить двигатель.

Рассказываем, как легко удалить жир с вытяжки, когда обычные средства не помогают.

Чем удалить жир с вытяжки на кухне

Обычное мыло или средство для посуды с застарелыми пятнами не справится. Поэтому жир нужно сначала размягчить. На помощь придут раствор воды с уксусом или воды с пищевой содой, отмечает Super Express.

Но если налет действительно плотный, простого протирания будет мало. В этом случае стоит попробовать так называемый японский способ с бумажным полотенцем.

Возьмите несколько листов бумажных полотенец или туалетной бумаги и смочите их в уксусе. Приложите влажные листы к самым грязным участкам вытяжки. Оставьте примерно на 30 минут, чтобы уксус успел размягчить застарелый жир. Снимите полотенца и тщательно протрите поверхность губкой с моющим средством.

Фото сгенерировано ИИ

При этом нужно учесть, что уксус нельзя использовать на алюминиевых поверхностях, так как он может повредить металл. В этом случае так же эффективно сработает смесь воды с пищевой содой, пропитанная в бумажном полотенце по той же схеме.

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