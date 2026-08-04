Угрожают ли стычки с ТЦК мобилизации: социолог объяснил

Общество не на стороне нападающих на ТЦК и полицию

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Большинство украинцев осуждают нападения на представителей ТЦК и полицию, а сами столкновения, например, резонансный случай во львовском Сыхове, не свидетельствуют о переломе мобилизационной ситуации в стране.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

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Эксперт отметил, что события в Сыхове не являются угрожающей тенденцией, ведь их осудила подавляющая часть украинцев.

"Общество не на стороне напавших на ТЦК и полицию. Хотя мы же помним результаты 2025 года, когда была такая страшная цифра, что 40% украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно. И все же преимущественная атмосфера в обществе морально здорова", — отметил Головаха.

Евгений Головаха. Фото: "Украинская правда"

По его мнению, среди молодежи больше тех, кто хотел бы ценой уступок остановить военные действия, но это не подавляющая часть. Вот когда за то, чтобы сопротивляться, будет меньшинство, тогда ситуация станет угрожающей.

"Я считаю, что и в следующем году не будет такой угрозы", – спрогнозировал эксперт.

Напомним, поэтапную демобилизацию мужчин старше 50 лет и прекращение их призыва на службу предлагают ввести в Украине. На портале Кабинета министров подали соответствующую петицию.