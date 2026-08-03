Студентам, родителям и не только: кому и когда нужно менять основание для отсрочки от мобилизации

В Украине есть ряд оснований для смены основания для отсрочки от мобилизации

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Ранее мужчины в Украине часто боялись подавать документы, имея новое или более надежное основание для отсрочки от мобилизации, пока действует старая, поскольку был риск "зависнуть в воздухе" на время рассмотрения и попасть под призыв. Однако это изменилось, поскольку Кабмин унормировал вопрос и теперь старый статус сохраняется до официального решения о новом.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. В ведомстве предполагают, что это может снизить страх перед бюрократическими процедурами.

Согласно Постановлению Кабинета министров Украины № 560, регламентирующему порядок призыва и оформления отсрочек, переоформление или изменение оснований для отсрочки нужны в двух основных случаях: когда старое основание исчезает или когда появляется новое.

В каких случаях необходимо или имеет смысл переоформлять отсрочку?

Изменение жизненных/семейных обстоятельств

Если человек уже имеет отсрочку, но в жизни произошло событие, дающее другое право на нее. А новое основание может давать более длительный срок отсрочки или быть бессрочным, в отличие от временного основания.

Рождение третьего ребенка (переход по другому основанию на статус многодетного отца).

Оформление ухода или опеки над близким родственником с инвалидностью (I или II группы).

Получение инвалидности самым военнообязанным.

Гибель или пропажа без вести близкого родственника при участии в боевых действиях.

Завершение или изменение статуса обучения

Студенческая отсрочка – одна из самых динамичных, поскольку привязана к справкам из ЕГЭБО и учебным циклам.

Переход на следующую степень образования . Например, окончил бакалавриат и поступил на магистратуру (или из магистратуры в аспирантуру). При этом меняется период обучения, поэтому необходимо подавать новые документы на отсрочку по последовательному уровню образования.

. Например, окончил бакалавриат и поступил на магистратуру (или из магистратуры в аспирантуру). При этом меняется период обучения, поэтому необходимо подавать новые документы на отсрочку по последовательному уровню образования. Смена специальности/перевода. Если в переводе изменяются данные в ЕГЭБО, обновляется и подтверждающая справка.

Смена места работы или статуса бронирования

Смена работодателя. В случае увольнения с критически важного предприятия бронь аннулируется. При переходе на новое критически важное предприятие оформляется новая броня.

Переход с бронирования на "законную" отсрочку. Если за время брони у мужчины возникло другое основание (например, уход за больным отцом), надежнее оформить личную отсрочку через ТЦК или "Резерв+", чтобы не зависеть от решений работодателя.

Плановое истечение срока действия текущей отсрочки

Большинство отсрочок (особенно по бронированию или указу о мобилизации) выдаются на определенный срок (например, на период действия указа Президента о мобилизации — 90 дней или срок обучения/контракта).

Продолжение по тому же основанию. За 1–2 недели до истечения срока военнообязанный должен подать заявление и свежие документы на продление отсрочки по той же причине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят изменить правила прохождения ВВК и не только.