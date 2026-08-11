До сліз: лелека на згарищі розчулив українців (відео)
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Самотній птах зворушив соцмережі
У мережі набирає популярності відео, на якому лелека неспішно ходить серед чорного, випаленого поля.
Кадри, опубліковані українкою в Instagram, викликали хвилю емоцій у користувачів соцмереж.
"Навіть серед випаленої війною землі — життя обирає жити", — написала авторка відео.
Також вона зазначила, що кадри були зняті приблизно за 100 кілометрів від Дніпра.
Відео глибоко зворушило користувачів. Під дописом люди масово залишають сумні емодзі.
Чому лелека є особливим символом для українців
Лелека здавна посідає особливе місце в українській культурі та народних віруваннях. Його вважають символом рідного дому, сімейного затишку, вірності, добробуту та продовження роду.
У народі існує повір'я, що якщо лелека звив гніздо біля оселі, це приносить родині щастя, достаток і захист. Саме тому українці здавна дбайливо ставилися до цих птахів, не руйнували їхніх гнізд і навіть облаштовували спеціальні місця, щоб лелеки могли оселитися поруч.
Водночас лелека є одним із неофіційних символів України. Його образ часто асоціюється з поверненням додому, миром, відродженням природи та надією. Саме тому кадри птаха, який блукає серед випаленого поля, викликали такий емоційний відгук у користувачів соцмереж. Для багатьох це не просто зображення дикої природи, а символ, який уособлює стійкість життя навіть після руйнувань.
Які прикмети пов'язують із лелеками
В українській народній традиції з лелеками пов'язано чимало прикмет і повір'їв, які передаються з покоління в покоління.
Зокрема, вважається, що:
- лелека звив гніздо біля будинку — до щастя, достатку та сімейного благополуччя;
- птах щороку повертається до свого гнізда — оселю оминатимуть великі негаразди;
- побачити першого лелеку навесні — добра прикмета, що символізує початок нового етапу та вдалий рік;
- зруйнувати або пошкодити гніздо лелеки — погана прикмета, яка, за народними віруваннями, може накликати біду;
- якщо лелеки залишають місцевість — це вважали ознакою змін або несприятливих подій.
За життям лелек стежать тисячі українців
Останніми роками українці уважно стежать родиною лелек Одаркою та Грицьком із Полтавщини.
Завдяки цілодобовій онлайн-трансляції з гнізда користувачі спостерігають за тим, як птахи облаштовують житло, висиджують пташенят і доглядають за потомством. За їхнім життям стежать тисячі людей, а кожна важлива подія викликає жваве обговорення у соцмережах.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому насправді лелеки злітаються на поля.