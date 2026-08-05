Хороший знак или… Почему на самом деле аисты слетаются на поля

Почему птицы летают за комбайном

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В конце лета украинцы все чаще замечают десятки, а иногда и сотни аистов, которые собираются на полях после работы комбайнов. В соцсетях это явление активно обсуждают, а многие пользователи вспоминают народные приметы, связанные с этими птицами.

"Телеграф" расскажет, почему на самом деле аисты массово прилетают на поля и какие поверья существуют в украинской культуре.

Какие приметы связаны с аистами

Аист издавна считается в Украине символом благополучия, семейного счастья и продолжения рода. Именно поэтому появление большого количества этих птиц нередко порождает различные толкования.

Среди самых распространенных народных примет:

если аисты поселились возле дома — это к благополучию и счастью;

увидеть аиста весной в полете — к удачному году;

пара аистов символизирует крепкую семью;

если аист кружит над домом — это считается добрым знаком.

В соцсетях пользователи шутят, что большое количество аистов на поле — "к детям". Такие шутки связаны с известной легендой о том, что именно аисты приносят младенцев. В то же время в народных приметах появление аиста возле дома действительно считается символом семейного счастья, благополучия и возможного пополнения в семье.

Почему аисты на самом деле собираются на полях

Несмотря на народные поверья, орнитологи объясняют такое поведение гораздо проще. В конце лета аисты активно накапливают энергию перед осенней миграцией в теплые края. Именно в этот период они часто собираются в большие группы и используют любую возможность легко найти корм.

После прохода комбайнов на поверхность почвы выбирается большое количество живности, которая становится легкой добычей для птиц. Это могут быть:

мыши;

полевки;

лягушки;

ящерицы;

крупные насекомые;

дождевые черви.

Аист ищет пищу. Фото: dnister.in.ua

Таким образом, массовое скопление аистов на полях после работы сельскохозяйственной техники — это прежде всего естественное поведение птиц, а не подтверждение народных примет. В то же время для многих украинцев встреча с аистом до сих пор остается символом добра и хорошим знаком.

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