Хороший знак или… Почему на самом деле аисты слетаются на поля
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Почему птицы летают за комбайном
В конце лета украинцы все чаще замечают десятки, а иногда и сотни аистов, которые собираются на полях после работы комбайнов. В соцсетях это явление активно обсуждают, а многие пользователи вспоминают народные приметы, связанные с этими птицами.
"Телеграф" расскажет, почему на самом деле аисты массово прилетают на поля и какие поверья существуют в украинской культуре.
Какие приметы связаны с аистами
Аист издавна считается в Украине символом благополучия, семейного счастья и продолжения рода. Именно поэтому появление большого количества этих птиц нередко порождает различные толкования.
Среди самых распространенных народных примет:
- если аисты поселились возле дома — это к благополучию и счастью;
- увидеть аиста весной в полете — к удачному году;
- пара аистов символизирует крепкую семью;
- если аист кружит над домом — это считается добрым знаком.
В соцсетях пользователи шутят, что большое количество аистов на поле — "к детям". Такие шутки связаны с известной легендой о том, что именно аисты приносят младенцев. В то же время в народных приметах появление аиста возле дома действительно считается символом семейного счастья, благополучия и возможного пополнения в семье.
Почему аисты на самом деле собираются на полях
Несмотря на народные поверья, орнитологи объясняют такое поведение гораздо проще. В конце лета аисты активно накапливают энергию перед осенней миграцией в теплые края. Именно в этот период они часто собираются в большие группы и используют любую возможность легко найти корм.
После прохода комбайнов на поверхность почвы выбирается большое количество живности, которая становится легкой добычей для птиц. Это могут быть:
- мыши;
- полевки;
- лягушки;
- ящерицы;
- крупные насекомые;
- дождевые черви.
Таким образом, массовое скопление аистов на полях после работы сельскохозяйственной техники — это прежде всего естественное поведение птиц, а не подтверждение народных примет. В то же время для многих украинцев встреча с аистом до сих пор остается символом добра и хорошим знаком.
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