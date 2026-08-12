Дом-крепость, где можно пережить зиму: как в Карпатах защищали жилье от снега, ветра и зверей

В таком доме можно пережить зиму без внешнего мира

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В Карпатах сохранился необычный тип жилища, который со стороны больше напоминает небольшую крепость, чем обычный деревенский дом. Такие дома называют граждами. В них заборы заменяет глухая деревянная стена в человеческий рост, а единственный вход на ночь запирается воротами.

"Телеграф" рассказывает про необычные домостроения, где хозяин мог неделями не выходить со двора и ни о чем не переживать.

Гуцульская гражда представляла собой замкнутую усадьбу преимущественно прямоугольной формы. Жилой дом, хозяйственные постройки и высокий деревянный забор соединяли так, что внутри образовывался небольшой закрытый двор.

Такая планировка была не случайностью. Гуцулы селились далеко друг от друга, часто на значительном расстоянии от деревень, а зимой их дома оказывались практически отрезанными от внешнего мира снегом. Замкнутый двор защищал скот от хищников и позволял хозяину заботиться о хозяйстве, не выходя за пределы двора даже в самую страшную метель. Летом же в такой усадьбе заготавливали ягоды, овощи, фрукты и все необходимое, чтобы пережить зиму.

Основой комплекса была деревянная хата из двух жилых помещений, между которыми находились сени — просторное проходное помещение, которое также называли "хоромами".

К дому примыкали хозяйственные помещения. Среди них могли быть кладовая, мастерская, хлев или помещения для скота. Все они соединялись между собой и с ограждением так, чтобы снаружи усадьба выглядела почти полностью закрытой.

Один из характерных вариантов гражды включал хату, боковые и задние притулы, кладовую-клеть и ограду с навесом. Под общим или связанным между собой покрытием размещались различные хозяйственные зоны.

Во дворе могли хранить сани, телеги, дрова и сельскохозяйственный инвентарь. Само пространство часто мостили каменными плитами.

Со временем такой тип жилья практически исчез из повседневного быта. Со временем изменение образа жизни снизило потребность в замкнутых комплексах.

Сегодня отдельные старые гражды можно увидеть в Карпатах, а реконструированные и музейные образцы — в музеях народной архитектуры и быта. Один из известных примеров находится в Криворивне Ивано-Франковской области, а также в Ворохте, позади костела Успения Пресвятой Девы Марии.

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