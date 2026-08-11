Купили десятки яиц про запас? Вот что с ними делать, чтобы не испортились

Скорлупу — в мусор, яйца — в морозилку

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Яйца подходят для завтрака, выпечки, салатов, соусов и многих других блюд, поэтому их запас дома лишним не бывает. Летом, когда продукт можно купить по относительно невысокой цене, у многих возникает желание приобрести сразу несколько десятков впрок. Но даже при правильном хранении срок годности яиц ограничен.

Ранее мы рассказывали, как законсервировать яйца и хранить их до года. А теперь предлагаем еще один способ — заморозить яйца.

Сколько можно хранить яйца

При комнатной температуре (не выше 25°C) яйца могут храниться около 10 дней, а если в помещении прохладнее 20°C — то и до двух недель. В холодильнике сырые яйца в скорлупе хранятся до трех недель. Заморозка яиц позволяет хранить продукт до 12 месяцев, отмечает kuchnia.fakt.pl.

Как заморозить яйца

Яйца в скорлупе замораживать не рекомендуется, поэтому остается три варианта хранения продукта:

Белок + желток. Разбейте яйца, тщательно перемешайте белки с желтками и перелейте смесь в контейнер для заморозки. Лучше сразу разделить яйца на порции. Например, под одну яичницу, и подписать дату заморозки.

Фото сгенерировано ИИ

Отдельно белки. Их можно замораживать без всякой подготовки — просто перелить в контейнер с крышкой и отправить в морозильник.

Их можно замораживать без всякой подготовки — просто перелить в контейнер с крышкой и отправить в морозильник. Отдельно желтки. Здесь важно учесть, что желтки при заморозке имеют свойство застывать в плотный комок, поэтому перед заморозкой на каждые 240 мл желтков нужно добавить либо половину чайной ложки соли (для несладких блюд), либо 1–1,5 столовой ложки сахара (для десертов).

Размораживать яйца нужно постепенно. К примеру, можно достать их из морозильной камеры и оставить в холодильнике на ночь. Есть яйца сырыми после разморозки нельзя.