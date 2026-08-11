Война будет продолжаться до 2028 года или закончится раньше? Какова вероятность наступления мира в ближайшие годы

Завершение войны обещает быть затяжным

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Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что глава России Владимир Путин собирается продолжать войну по меньшей мере до 2028 года. И хотя не всем российским олигархам это выгодно, также в государстве-агрессоре много бенефициаров вооруженного конфликта.

"Телеграф" спросил у модели искусственного интеллекта Chat GPT, закончится ли война в 2028 году по его оценкам.

"Если оценивать именно по состоянию на август 2026 года, я бы не сказал, что война обязательно будет продолжаться до 2028-го. Но и сценарий завершения в ближайшие месяцы я сейчас не считаю базовым", – отметила нейросеть.

Искусственный разум подсчитал вероятность завершения войны в ближайшие годы в процентах:

2026 — завершение активной фазы: 15-20%

2027 — прекращение масштабных боевых действий: 35-40%

2028 или позже: 40-50%.

"То есть 2028 год вполне реалистичный сценарий, но это не значит, что Путин уже "назначил" войну до 2028 года", – объяснил он.

Почему затяжной сценарий наиболее вероятен

Во-первых, важно разделять "окончание войны" и "прекращение активных боевых действий". Даже если в 2027-2028 годах будет договоренность о прекращении огня, это не обязательно означает полноценный мирный договор.

Во-вторых, сообщение Коваленко о 2028 году не взялось с потолка. Еще в апреле ЦПД описывал три сценария Кремля: продолжение полномасштабной войны по меньшей мере до 2028 года, постепенное замораживание конфликта или продолжение войны с параллельным переходом к гибридному противостоянию с НАТО.

В-третьих, на 10 августа ISW оценивал, что Кремль не заинтересован в серьезных переговорах, пока Путин считает, что имеет реалистичный военный путь к достижению своих целей. Это один из главных факторов.

Важный нюанс: если не изменятся условия

В то же время, Кремль не хочет воевать до 2028 года, а готовится к возможности воевать до 2028 года, если не изменятся условия. Это принципиальная разница.

Если в 2027 году Россия столкнется с резким ухудшением экономики, проблемами с комплектованием армии, большими потерями, усилением западной поддержки Украины или ситуацией, когда военным путем Путин уже не сможет получить желаемое, война может перейти к переговорам гораздо раньше.

И наоборот: если Москва сочтет, что время работает на нее, она может продолжать войну и после 2028-го.

Украинские бойцы. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Окончательный прогноз: как будет происходить прекращение войны

"Если заставить меня поставить одну дату, я бы сейчас поставил не на "конец войны в 2028 году", а на период 2027-2028 годов как самое вероятное окно для завершения именно масштабной фазы войны ", — написал ИИ.

Но он не ожидает, что война закончится мгновенно, когда в один прекрасный день стороны внезапно подпишут мирное соглашение.

По мнению Chat GPT, этот затяжной процесс будет состоять из следующих этапов:

истощение

переговоры

прекращение огня

нестабильная заморозка

долгие переговоры об окончательном урегулировании.

И именно поэтому фраза "война закончится в 2028 году" может быть несколько обманчивой – точнее говорить о "возможном прекращении активных боевых действий до 2028 года".

Напомним, согласно результатам нового социологического исследования SOCIS, большинство украинцев считают вероятным сценарием завершения войны прекращение боевых действий по линии разграничения с последующим длительным дипломатическим процессом восстановления суверенитета.