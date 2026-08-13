Как построить армию будущего: эксперт проанализировал реформы Билецкого в 3-м Армейском корпусе

Именно 3-й Армейский корпус на данный момент осуществил одну из самых интенсивных подготовок сержантского состава

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На пятый год полномасштабной войны России против Украины все острее стоит вопрос о том, сможет ли Украина полностью отбросить неэффективную советскую систему управления и построить армию будущего. Пока лучше всего в этом направлении двигается 3-й Армейский корпус во главе с Андреем Билецким.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В ходе высоко-адаптивной и динамичной войны в Украине советская система централизованного управления не единожды демонстрировала свою недееспособность, на фоне необходимости принятия окончательного решения исключительно старшим звеном, длительным ожиданием младшего командного состава принимаемых решений вышестоящим руководством, неповоротливости и забюрократизированности системы. При этом на довольно низком уровне остаётся инициатива младшего офицерского состава, которому не даётся возможность адаптироваться к складывающейся ситуации и действовать порою самостоятельно. Особо страшным преступлением и вовсе считается оспаривание приказов вышестоящего командования, порою недостаточно владеющего ситуацией на месте и дающего неэффективные указания, причём с серьёзной задержкой", — подчеркивает Коваленко.

Он также процитировал слова Билецкого: "Воспитать ее (инициативу, — ред.) в украинских офицерах старой школы непросто", и согласился с ним: "И это так, ведь в психологии многих командиров, особенно старой школы, сложилось устойчивое, но мнимое ощущение безопасности в условиях, когда ничего не делается без приказа".

По мнению Коваленко, украинская армия будущего – это армия без советской системы управления, а базирующаяся на модели mission command, согласно которой командир не только даёт и поясняет задачу, закладывает ограничения, обеспечивает ресурс, согласовывает взаимодействие, но и позволяет подчинённым действовать при необходимости быстрее, чем штаб успевает отреагировать на меняющуюся ситуацию и выдать новый приказ. В новой концепции армии будущего, с упразднённой советской догматикой, одним из основных звеньев, связующих между собой всю систему и поддерживающих должный уровень управления, является сержант – который присутствует не для того, чтобы занимать "пустое место", а обеспечивает полноценное функционирование подразделения.

"Сержантская тема будоражит военное сообщество уже достаточно давно, но на сегодняшний день она не получила должного развития, продолжая оставаться заложницей совковых взглядов и предрассудков. В свою очередь, именно 3-й Армейский корпус осуществил одну из самых интенсивных подготовок сержантского состава – несколько тысяч. По словам Андрея Билецкого, это в значительной степени повлияло на повышение эффективности корпуса в целом и позволило наладить управление подразделениями на одном из самых протяжённых участков фронта на высоком уровне. И это факт", — подчеркивает военный эксперт.

В то же время он добавляет, что армия будущего — это не только про управление, но и про технологии, для развития которых необходима доктрина, а не хаотическое следование тенденциям.

"3-й Армейский корпус представляет собой на сегодняшний день формирование, на уровне корпуса использующее максимальное количество технологических средств для противодействия противнику, и является одним из лидеров по задействованию воздушных дронов и наземных роботизированных комплексов. Но без системных изменений внутри формирования, заложенных Андреем Билецким, говорить об эффективном и структурированном применении этого ресурса не пришлось бы. Армия будущего – это не просто красивое название, а сложная, системная работа по реформированию гигантской, предельно консервативной системы, начиная от отказа от советских догматизмов, создания сильного сержантского корпуса и внедрения всеобъемлющей технологической компоненты", — пишет Коваленко.

Без таких изменений в Украине построить армию будущего нереально, возможно лишь преобразовать её в некий невразумительный гомункулус и не более, резюмирует военный эксперт.