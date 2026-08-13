Признак паники: почему на самом деле Путин угрожает мировому судоходству и чем это может закончиться

Почему заявления российского диктатора выглядят смешно

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Угрозы Кремля задерживать иностранные корабли свидетельствуют об отчаянии и истерике России, пытающейся запугать другие страны. В то же время, реализовать такие угрозы Москве будет сложно, а первая же попытка фактически заняться пиратством может развязать руки Западу и поставить под удар российский теневой флот.

Об этом политолог Игорь Рейтерович рассказал в эфире Radio NV. По его мнению, угрозы Кремля о том, что РФ будет задерживать иностранные корабли, полностью противоречат всем нормам международного права.

Москва бьется в истерике

"Это заявление со стороны Путина, эти попытки переодеваться в военную морскую форму – это очень смешно выглядело. Такие вещи свидетельствуют об определенной истерике и отчаянии со стороны России", – сказал Рейтерович.

Он добавил, что бывший президент России Дмитрий Медведев вообще рассказывал, что РФ будет топить корабли, везущие оружие или товары двойного назначения в Украину.

"То есть они, очевидно, понимают, что страны постепенно отходят от мнения, что нельзя трогать вообще эти корабли. И они понимают, что если есть к ним какие-то претензии, то нужно соответственно их задерживать и конфисковывать. Путин пытается так испугать их на опережение", — пояснил политолог.

Почему россияне не будут задерживать иностранные корабли

"Во-первых, россияне этого не будут делать хотя бы потому, что их флот не имеет таких возможностей. Во-вторых, очевидно, что другие страны не будут смотреть на это просто так", – заявил Рейтерович.

По его словам, если Россия хотя бы создаст один такой прецедент, многие страны снимут предохранители. Они прекрасно знают, сколько кораблей теневого флота России ходит, но задерживают их очень редко и избирательно.

"А если Россия создаст прецедент и задержит какой-нибудь корабль, а фактически займется пиратством, мне кажется, все эти табу просто исчезнут и через один-два дня буквально все можно парализовать. То есть создать такую ситуацию, когда Россия абсолютно этим не сможет пользоваться", – пояснил эксперт.

Как на угрозы Путина реагируют в мире

Политолог подчеркнул, что реакция в мире минимальна, потому что серьезно пока эти угрозы Путина никто не воспринимает.

"Поэтому он больше, пожалуй, для внутреннего пользователя такие заявления делал. Чтобы рассказать россиянам, что "мы все держим под контролем и будем мстить, если что-то такое произойдет, что будет не слишком приятно для нас", — резюмировал Рейтерович.

Как сообщает BBC, представитель правительства Великобритании заявил, что в отличие от российского теневого флота "вооруженные силы Великобритании и коммерческие суда действуют в строгом соответствии с международным морским правом".

"Великобритания прекращает и сдерживает деятельность судов теневого флота и их вредную морскую деятельность, подпитывающую войну России с Украиной", — сказал он.

Что сказал глава Кремля и какие заявления делал раньше

Напомним, 12 августа, находясь на Курильских островах, глава России сделал агрессивное заявление:

"Власти некоторых стран, в нарушение международного морского права, пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров, мирных причем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально".

26 июля 2026, во время мероприятий ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге, Путин общался с командующими российских флотов. Тогда речь шла именно о возможных попытках задержания российских, в том числе коммерческих судов. Он призвал военных:

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках морского международного права, но решительно, так как нужно бороться с пиратством и с пиратами", — сказал российский диктатор.

Еще раньше, 2 октября 2025 на заседании клуба "Валдай", Путин значительно жестче отреагировал на задержание Францией танкера Boracay, который связывали с российским теневым флотом. На вопрос о захвате судов он сказал: "Это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают".

Какие основания имеет ЕС для конфискации российских грузов

23 июля 2026 года ЕС принял 21 пакет санкций ЕС. Его юридической основой в этой части является Регламент Совета ЕС 2026/1848, внесший изменения в Регламент №833/2014. В преамбуле прямо сказано, что ЕС решил предоставить национальным компетентным органам возможность "безопасно распоряжаться российскими нефтяными грузами, которые они изъяли и конфисковали". Для этого предусмотрены исключения, разрешающие операции с такими грузами, в частности импорт, перемещение, хранение, управление и продажа.

Тот же 21-й пакет дополнительно усилил борьбу с теневым флотом: ЕС добавил еще 41 судно в санкционный список, доведя число таких судов до более 670, и расширил критерии так, чтобы санкции могли распространяться также на суда, которые помогают теневому флоту — например, предоставляют бункировку, буксировку или участвуют в перевалке "борт в борт".

Напомним, Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске – последнем основном форпосте российского флота в Черном море. Реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские экипажные системы поразили позиции ПВО, причалы и инфраструктуру морского порта.