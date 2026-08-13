Пыль будет оседать медленнее: каким средством протереть мебель после уборки

Хитрость с недорогим аптечным средством

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Пыль на полках, телевизоре и других поверхностях в доме появляется буквально через день после уборки. Дело не только в сквозняках из окна, а и в физических свойствах материалов, из которых изготовлена мебель. Пластик, окрашенные поверхности и электроника особенно легко накапливают статическое электричество, поэтому частицы пыли притягиваются к ним, как к магниту. На кухне к этому добавляется еще и тонкая пленка жира в воздухе, которая тоже удерживает частицы на поверхности.

Этот процесс можно замедлить, если для уборки использовать одно средство из аптеки, отмечает издание Wprost.

После обычной уборки нужно смочить мягкую ткань всего несколькими каплями аптечного глицерина и очень тонким слоем распределить его по мебели.

Глицерин — вязкий спирт, который сглаживает поверхность и снижает трение между ней и частицами пыли. В результате пыль хуже цепляется за мебель, и следующая уборка занимает намного меньше времени.

Фото сгенерировано ИИ

При этом важно не переборщить с количеством глицерина. Если нанести слишком много средства, на мебели останутся разводы, а поверхность станет липкой. Кроме того, глицерин нельзя наносить на экраны телевизоров, мониторы, матовые поверхности, необработанное дерево и вощеные поверхности.

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