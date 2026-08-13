Путин бросил вызов Японии: 4 способа, как Токио может отомстить и чем это поможет Украине

Действия Путина могут подтолкнуть Японию к более жесткой политике в отношении России

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Визит главы Кремля Владимира Путина на Курильские острова носит для России демонстрационный и символический характер. Тем не менее, возникает вопрос, какие последствия он может иметь для отношений РФ с Японией и на войну в Украине.

"Телеграф" спросил об этом у искусственного интеллекта ChatGPT. Нейросеть указала на положительные и отрицательные стороны этой ситуации.

Искусственный интеллект отметил, что ситуация вокруг визита Путина на оккупированные японские территории может быть потенциально выгодна Украине. Однако не стоит ожидать от нее немедленного большого влияния на российско-украинскую войну.

Путин действительно впервые посетил один из южных Курильских островов — Итуруп, которые Япония считает своей территорией. Официальный Токио уже выразил решительный протест, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что визит ухудшит перспективы отношений с РФ..

Каким может быть ответ Японии?

Нейросеть предложила несколько возможных реакций японских властей на провокационные действия главы Кремля. Среди них:

Ужесточение санкций против РФ.

Наиболее вероятный вариант. Япония может расширить персональные санкции, перекрыть схемы обхода санкций, ограничить работу российских компаний, усилить экспортный контроль и т.д.

Увеличение помощи Украине.

Тоже один из самых реалистичных вариантов. Япония может увеличить активность поддержки государства, борющегося против российской агрессии.

Усиление военного сотрудничества с Украиной

У Украины есть опыт современной войны против РФ. А конфликт вокруг Курил может иметь для Украины опцию в виде углубления японско-украинского оборонного сотрудничества.

Усиление координации с G7

Потенциал такого решения может быть важнее даже санкций. Япония как член G7 может и дальше придерживаться позиции, что активы РФ должны оставаться замороженными, а санкционное давление — усиливаться, пока Россия не прекратит агрессию и не компенсирует Украине весь нанесенный ущерб.

В то же время ИИ подчеркнул, что Япония вряд ли пойдет на прямое военное противостояние с Россией из-за Итурупа. Также маловероятно, что Япония попытается силой деоккупировать Курилы.

"Для Японии гораздо выгоднее использовать ситуацию с дипломатической и экономической стороны. Ведь Путин фактически срывает возможность улучшения отношений с Японией. Путин хотел продемонстрировать, что Россия не собирается уступать территории и не боится японской реакции. В то же время, для Украины эффект может быть положительным. Поскольку РФ получит еще один мощный визави. Есть вероятность, что Токио переведет нынешний протест с дипломатической плоскости в практическую. Это может означать ужесточение санкций против РФ, увеличение помощи Украине и расширение сотрудничества Токио и Киева", — резюмировала нейросеть.

Вероятные последствия визита Путина на Курилы по мнению ИИ

Что известно об острове Итуруп?

Итуруп или Эторофу – остров в северо-западной части Тихого океана. Название происходит от айнского слова Этороп, что означает "Мысовый". Самый большой среди Курильских островов. С западной стороны омывается водами Охотского моря, а с восточной – Тихого океана.

Площадь острова составляет 3182,65 км². Протяженность береговой линии — 658,5 км. Длина с юго-запада на северо-восток составляет 203 км, а ширина колеблется от 6 до 46 км. Вопрос территориальной принадлежности Итурупа не решен.

Остров Итуруп. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимира Путина с любовницей возит личный бронепоезд, в котором есть баня и спортзал, но которого нет в расписаниях.