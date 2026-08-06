Днестр высыхает на глазах: из-под воды показываются кости, а целая страна оказалась на грани обезвоживания

Засуха, жара и дефицит осадков повлекли за собой одно из самых серьезных обмелений последних лет

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Летом 2026 года в Европе наблюдается рекордное обмеление нескольких крупнейших рек из-за длительной жары и засухи — исторически низкие уровни фиксируют на Рейне и Дунае во многих участках. Не стала исключением и Украина — Днестр обмелел настолько, что из воды проступают старые кости, а в нижележащей Молдове объявили режим чрезвычайной ситуации.

В правительстве говорят, что над проблемой работают совместно. Пришлось даже в июле ограничить права специального водопользования для 92 пользователей в бассейне Днестра. Но ситуация в августе не улучшится, говорят прогнозы синоптиков. Из-за жары уровень воды уже упал настолько, что водохранилище начало приобретать очертания русла.

Такая ситуация может угрожать водоснабжению Молдовы и, в частности, столицы — Кишинева. Местная водозаборная станция работает на фиксированной высоте и не рассчитана на существенное понижение уровня реки. Так что в стране ввели на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в водоснабжении. Уже были введены ограничения на использование воды для мытья улиц и бассейнов, а для сельского хозяйства можно брать воду только ночью.

Из-за критического обмеления Днестра Украина и Молдова минимум на две недели сократили сбросы воды из Днестровского гидроузла, оставив возможность дальнейшего просмотра режима.

Причины в обмелении Днестра просты – продолжительная жара, отсутствие осадков в предыдущие месяцы, уменьшение притока воды и повышение испарения. И ситуация не нова. В 2024 году Днестр уже катастрофически мел. В Государственном агентстве водных ресурсов Украины объясняли — из-за российских обстрелов воду с Днестра сбрасывали, чтобы поддержать стабильную работу энергетической сферы.

Днестр обмелел настолько, что снова свергли на поверхность еще при СССР затопленные территории. В Черновицкой области в селе Кормань обнаружили человеческие останки с древнего кладбища. Их вымыло отступающей водой. Кости собрали и перезахоронили на территории действующего кладбища.

Вода отступила на десятки метров – говорят местные. На видео показывают, что по тому, что раньше было дном реки, уже можно ездить машиной и даже накатанная дорога в зарослях травы.

По словам специалистов, маловодие является сезонным явлением, однако в этом году его усиливают климатические изменения и влияние человеческой деятельности. Как объяснил гидролог по специальности, и. начальника Черновицкого областного центра гидрометеорологии Николай Настюк, проблема низкой водности касается не только Днестра.

"В настоящее время по Пруту и Серету мы приближаемся к минимальным показателям. То же и на Днестре. На этот летний период уровень воды на Днестровском водохранилище должен быть значительно выше", — отметил специалист.

По его словам, еще осенью 2025 года небольшие дождевые паводки не смогли оказать существенного влияния на пополнение водности рек. В зимний период водоемы вошли с низкими запасами воды — средние месячные расходы в ноябре составили всего 50–58% от нормы.

Апрель и ноябрь 2025 года — Днестр входит в зиму смелым/ Хотинские вести

В преддверии зимы Днестр, Прут, Серет уже имели дефицит водности. Уже весной можно было заметить еще более катастрофические изменения — в марте-апреле река стала чуть ли не вдвое уже в районе села Атаки и Хотинской крепости.

Днестр весной/ Хотинские вести

Кроме явного вреда для природы, в прибрежных селах массово фиксировались пересыхание или критическое падение уровня воды в колодцах.

Ситуацию с пересыханием усугубляет общая тенденция в Европе — в Венгрии остановилась единственная в стране атомной электростанции "Пакш" из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае — впервые за 44 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жара вредит не только рекам Украины, но и урожаю. От высоких температур, в частности, страдает кукуруза.