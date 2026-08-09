Будьте осторожны: за это вам могут выписать штраф прямо на пляже под Одессой

Морская прогулка закончилась протоколом

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Плавание на сапе в море доставляет удовольствие, но несет и конкретные риски. Поэтому, прежде чем это сделать, стоит поинтересоваться нормами законодательства.

Украинка решила поплавать в море на сапе и нарвалась на штраф. Соответствующее видео она опубликовала в ТикТок.

В составленном протоколе об административном правонарушении говорится, что в Грибовке Одесской области гражданка плавала на надувном плавсредстве на расстоянии 20 м от берега.

Вина женщины в том, что она вышла в море в контролируемом пограничном районе за пределами объекта базирования плавсредств.

В документе указано, что она нарушила п. 3 ст. 23 Закона "О государственной границе Украины", то есть совершила правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 202 КУоАП.

Интернет-пользователь не рассказала, какое наказание было к ней применено, но санкция статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

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