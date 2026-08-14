Одна крапля — і окуляри як нові: лайфхак, про який мовчать оптики

На окулярах постійно з’являються плями та відбитки пальців. Дізнайтеся, як їх позбутися

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Окуляри швидко брудняться, навіть якщо їх регулярно протирати. Вже через пару хвилин на лінзі може з'явитися новий відбиток пальця. Особливо знайома ця проблема тим, хто носить окуляри щодня. Брудні та жирні лінзи не тільки псують зовнішній вигляд окулярів, а й погіршують чіткість зору. Через це очі можуть швидше втомлюватися.

Про те, як правильно доглядати за окулярами, розповіли фахівці німецької оптичної мережі.

Чому на окулярах так швидко з'являються розводи

Шкіра рук виділяє жир, який осідає на лінзах при кожному дотику — чи поправляємо ми окуляри на переніссі, чи знімаємо їх однією рукою. До жиру додаються пил і найдрібніші частинки, які є в повітрі. Протирання сухою тканиною або, що ще гірше, краєм одягу тільки розмазує цю суміш по поверхні, а не прибирає її.

Як відмити лінзи без розводів

Спеціального засобу для очищення лінз купувати не потрібно. Достатньо того, що вже є на кухні.

Крапніть краплю звичайного засобу для миття посуду на долоню, додайте трохи води та спіньте.

Обережно втріть піну в лінзи та оправу круговими рухами пальців.

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Змийте теплою водою. Занадто гаряча або холодна вода може пошкодити захисне покриття лінз.

Висушіть окуляри ганчіркою з мікрофібри. Серветка з цього матеріалу не залишає ворсинок і витягує вологу без розводів.

Секрет методу в поверхнево-активних речовинах (ПАР), які входять до складу засобу для посуду. Саме вони зв'язують жир і дозволяють йому легко змиватися водою, а не розмазуватися по склу.

Стійкий білий наліт від води або засохлі плями, які не бере звичайне миття, можна видалити звичайним оцтом. Його кисле середовище добре розчиняє мінеральні відкладення. Але цей засіб потрібно використовувати з обережністю, оскільки кислота здатна пошкодити деякі види покриттів лінз. Краще заздалегідь уточнити у виробника окулярів, чи безпечний такий спосіб саме для вашої моделі.