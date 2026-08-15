Простой тест во время обработки: как за несколько секунд понять, что рыба начала разлагаться

Употреблять можно только свежий продукт

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Есть простой признак, указывающий на то, что рыба несвежая. Если во время чистки вы заметили, что "мясо" отслаивается от костей – это тревожный признак.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко. По ее словам, особенно часто такое случается со скумбрией.

"Мясо должно прилегать плотно к костям. Когда мы видим отслоение, очень легко отходит мясо от костей – это признак, что начался процесс размягчения, порчи белков", – пояснила специалист.

Сколько времени можно хранить дома замороженную рыбу

Как пояснила эксперт, рыбу нельзя долго хранить даже в морозильной камере, потому что это не останавливает полностью процесс порчи. Поэтому делать большие запасы не только бессмысленно, но даже опасно. Есть риск серьезного пищевого отравления. При этом по вкусу и запаху человек может даже не почувствовать, что рыба или морепродукты испорчены. В частности, такая история часто случается с креветками. После употребления морепродуктов может возникнуть головная боль и недомогание из-за того, что в них идет процесс порчи.

Напомним, Елена Сидоренко также рассказала "Телеграфу", почему скумбрия продолжает гнить даже в глубокой заморозке. По ее словам, причиной этого является микробиологический дефект, который еще называют "ржавением".