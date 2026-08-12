Хамса или анчоус: что на самом деле продают украинцам в магазинах

Какую рыбу действительно продают украинцам — анчоус или хамсу

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На прилавках украинских магазинов хамсу нередко продают под названием анчоус. Из-за схожего внешнего вида эти две рыбы часто путают.

Однако между словами есть важный нюанс, о котором следует знать покупателям. Так действительно ли хамса и анчоус — это одна и та же рыба, пояснили в "Каталог эксперта".

На самом деле хамса – это европейский анчоус (Engraulis encrasicolus), принадлежащий к семье анчоусовых. Этот вид обитает, в частности, в Черном и Азовском морях.

Анчоус. Фото: zdorovieinfo

Хамса – небольшая рыба с характерным удлиненным телом, большой пастью и мелкими зубьями. Ее спина имеет сине-зеленый оттенок, а бока отливают серебристым цветом.

В то же время слово анчоус может означать не только хамсу. В мире существует много видов анчоусовых, обитающих в разных морях и океанах. Среди них – калифорнийский, капский, японский и другие виды.

Поэтому называть хамсу анчоусом не совсем неправильно – это название ее вида. Однако не каждый анчоус является хамсой.

Не стоит также путать ее с килькой. Хотя эти рыбы схожи по размеру и часто продаются солеными, это разные виды рыб, которые отличаются не только внешностью, но и вкусом и свойствами.

Итак, если на украинском прилавке вы видите анчоус, стоит обратить внимание на вид рыбы. Если это Engraulis encrasicolus, перед вами именно хамса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью простого способа можно проверить, не испортилась ли рыба.