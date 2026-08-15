В "АТБ" нет металлических рамок на входе. Причина в доверии или жестком расчете?

Магазин делает ставку на другое

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В "АТБ" нет металлических рамок на входе для обнаружения опасных предметов и предотвращения краж, как это можно увидеть в других супермаркетах. На это может быть несколько причин.

Их в ответ на запрос "Телеграфа" назвал искусственный интеллект "DeepSeek". Отсутствие рамок на входе может быть обусловлено приоритетом "АТБ" — экономия и скорость обслуживания. Сеть пытается держать низкие цены, а установка и обслуживание рамок увеличило бы затраты.

Кроме того, у "АТБ" другая стратегия предотвращения краж. Вместо рамок сеть делает упор на системы наблюдения на кассах и уязвимых зонах.

Также не способствует установке рамок и планировке магазинов. Большинство супермаркетов "АТБ" имеют узкие выходы, соединенные с кассовой зоной. Установка рамки там создала бы очереди, противоречащие концепции быстрых покупок.

И еще одна причина, почему в "АТБ" нет рамок — ассортимент товара. Дело в том, что в отличие от "Сільпо" и "Варуса" (где есть рамки) в "АТБ" меньше дорогих товаров. Вероятно, потери от краж ниже стоимости установки рамок в тысячах магазинов по всей Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему акционные товары в "АТБ" часто "в пути". Иногда товаров с большими скидками просто нет в продаже, потому что их крупными партиями скупают предприниматели.