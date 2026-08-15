Простий тест під час обробки: як за кілька секунд зрозуміти, що риба почала розкладатися
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Споживати можна тільки свіжий продукт
Є проста ознака, яка вказує на те, що риба несвіжа. Якщо під час чищення ви помітили, що "м'ясо" відшаровується від кісток — це тривожна ознака.
Про це "Телеграфу" розповіла завідувач кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. За її словами, особливо часто таке трапляється зі скумбрією.
"М'ясо має прилягати щільно до кісток. Коли ми бачимо відшарування, дуже легко відходить м'ясо від кісток — це ознака, що розпочався процес розм'якшення, псування білків", — пояснила фахівець.
Скільки часу можна зберігати вдома заморожену рибу
Як пояснила експертка, рибу не можна довго зберігати навіть у морозильній камері, бо це не зупиняє повністю процес псування. Тому робити великі запаси не лише не має сенсу, але навіть небезпечно. Є ризик серйозного харчового отруєння. При цьому на смак та запах людина може навіть не відчути, що риба або морепродукти зіпсовані. Зокрема така історія часто трапляється з креветками. Після споживання морепродуктів може виникнути головний біль та нездужання через те, що в них вже йде процес псування.
Нагадаємо, Олена Сидоренко також розповіла "Телеграфу", чому скумбрія продовжує гнити навіть у глибокій заморозці. За її словами, причиною цього є мікробіологічний дефект, який ще називають "іржавінням".