Прощайте кондиционеры? Новая технология охлаждает даже без электричества

Материал полностью отражает солнечные лучи

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Кондиционеры уже скоро могут уйти в прошлое. Ученые создали материал, который не только эффективно охлаждает, но еще и решает одну из главных проблем популярной бытовой техники — большое потребление электричества.

Об этом пишет Larazon. Учитывая, что потребление энергии, связанное с охлаждением, составляет почти 20% мирового потребления электроэнергии, и ожидается, что спрос будет продолжать расти в ближайшие десятилетия, наука ищет более эффективные альтернативы традиционным системам.

Возможной альтернативой может стать разработка исследователей из Института микроэлектроники Мадрида. Речь идет о наноматериале из особого полимера (поливинилиденфторида), который почти полностью отражает солнечные лучи и не нагревается. Хотя технология все еще находится в стадии разработки, полученные результаты показывают ее потенциал как устойчивой альтернативы традиционным системам охлаждения.

Кондиционеры

Его работа основывается на пассивном радиационном охлаждении — физическом явлении, при котором определенные материалы снижают свою температуру, излучая инфракрасное излучение наружу без необходимости использования электроэнергии или механических систем охлаждения.

Полевые испытания, проведенные летом 2025 года на крыше центра в Трес-Кантос (Мадрид), подтвердили теоретические прогнозы. В самые жаркие, сухие и солнечные дни покрытие смогло снизить температуру до 12,9 °C по сравнению с контрольным образцом без покрытия. При этом материал устойчив к ультрафіолету, влаге и обладает эффектом самоочищения.

В будущем технологию планируют использовать для покрытия крыш и фасадов домов, автомобилей, электроники и систем терморегуляции, чтобы радикально снизить расходы на кондиционирование.

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