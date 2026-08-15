Японський секрет прохолоди: 6 простих хитрощів, які допоможуть пережити спеку у квартирі

Як отримати прохолоду без кондиціонера

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Японці століттями пристосовували житло до спекотного й вологого літа. Ще до появи кондиціонерів вони використовували затінення, природну вентиляцію, рух повітря та нічне провітрювання, а частину цих принципів можна застосувати й у сучасній квартирі.

"Телеграф" розповість, що таке sudare та yoshizu, чому вікна не варто тримати відкритими весь день, і чому японський спосіб охолодження починається ще до того, як кімната встигла нагрітися.

Затінити вікно ще до того, як сонце нагріє кімнату

Один із традиційних японських способів захиститися від спеки — sudare. Це легкі жалюзі або екрани з бамбука чи очерету, які встановлюють із зовнішнього боку будинку.

Принцип доволі простий: між екраном і будинком залишають проміжок. Він створює затінок, допомагає охолоджувати повітря та водночас не перекриває вентиляцію.

Для сучасної квартири це можна повторити без традиційної конструкції. Знадобиться бамбукова рулонна штора або зовнішній сонцезахисний екран на балконі.

Головне — зупинити сонячне випромінювання до того, як воно нагріє скло та приміщення.

Схожий принцип має yoshizu — великий переносний екран, який можна встановлювати біля вікна або балкона.

Вікна відкривають не завжди

На перший погляд може здатися, що японський рецепт боротьби зі спекою простий: відкрити всі вікна й чекати на протяг.

Але тут є важливий нюанс. Якщо вдень на вулиці спекотніше, ніж у квартирі, відкрите вікно може лише принести додаткове тепло.

Тому для квартири можна використовувати просту схему:

вранці та вночі — відкрити вікна й провітрити житло;

— відкрити вікна й провітрити житло; коли температура на вулиці перевищує температуру всередин і — закрити вікна;

і — закрити вікна; одночасно затінити сонячний бік ;

; увечері та вночі знову відкрити вікна, якщо зовнішнє повітря стало прохолоднішим.

Водночас це не універсальне правило: безпека, шум, вологість та якість повітря також мають значення.Мешканці іноді обмежують нічне провітрювання через приватність і безпеку.

Вентилятор потрібен для руху повітря

У японських будинках вентилятор — не обов'язково альтернатива кондиціонеру. Його використовують для того, щоб посилити рух повітря та зробити спеку суб'єктивно менш відчутною.

Якщо квартира має два протилежні вікна, можна створити спрямований потік:

один вентилятор поставити біля вікна на видування;

через інше вікно забезпечити надходження повітря;

якщо вентилятор один — спрямувати його так, щоб повітря проходило через кімнату, а не просто циркулювало біля самого приладу.

А якщо працює кондиціонер, вентилятор можна використовувати для рівномірнішого розподілу охолодженого повітря. Саме таку комбінацію рекомендує і японське Міністерство довкілля: вентилятор допомагає циркулювати холодному повітрю та підвищувати ефективність охолодження.

Квартира має охолодитися вночі

Ще один принцип традиційного японського житла — нічне охолодження, або night purge.

Його суть проста: вдень стіни, підлога та меблі накопичують тепло. Коли ввечері температура падає, квартиру провітрюють, щоб вивести це накопичене тепло.

Дослідження традиційного японського будинку показало, що поєднання нічного провітрювання, затінення та конструктивних елементів допомагало підтримувати температуру всередині нижчою за зовнішню. В окремому дослідженні вдень різниця сягала до 5°C.

Для сучасної квартири логіка та сама:

спочатку охолодити житло вночі, а потім не дозволити сонцю знову його нагріти.

ссобливо це актуально для кімнат із великими вікнами, які протягом дня отримують пряме сонячне світло.

Менше тепла — менше роботи для кондиціонера

Ще один японський підхід не потребує жодних спеціальних пристроїв: не нагрівати квартиру додатково.

Тому в найспекотніші години варто:

не використовувати духовку без необхідності;

мінімізувати роботу плити;

вимикати непотрібний потужний комп'ютер та іншу техніку;

не залишати зайвого освітлення;

готувати їжу вранці або ввечері, якщо це можливо;

закривати сонячні вікна ще до того, як квартира почне нагріватися.

Це особливо важливо для невеликих квартир, де тепло від техніки та приготування їжі швидко накопичується.

Раніше "Телеграф" розповідав про грецький спосіб пережити спеку без кондиціонера.