Вы забудете о химии: каким неожиданным предметом можно отмыть пятна на стене

Пятна и следы исчезнут за секунды

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Со следами на стенах после перестановки мебели или детскими рисунками не всегда нужно бороться с помощью специальной химии. Есть простой способ, для которого понадобится обычный теннисный мяч.

Эксперт по уборке Йоланда Эррера рассказала, что мяч нужно немного смочить водой, а затем осторожно потереть им загрязненный участок. Таким способом можно попытаться убрать следы от мебели, потертости на стенах и некоторые пятна с поверхностей.

Эррера также продемонстрировала лайфхак по удалению следов от шариковой ручки. Она советует просто провести влажным мячом по загрязнённому месту, пока пятно не начнёт исчезать.

Ещё одно преимущество такого способа — не нужно покупать отдельное чистящее средство. Теннисный мяч можно найти дома или использовать тот, который уже давно лежит без дела.

Впрочем, эксперт советует не спешить проверять лайфхак на видимой части мебели или стены. Сначала лучше протестировать его на небольшом незаметном участке, особенно если поверхность имеет деликатное покрытие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, с чего лучше начать уборку кухни, чтобы справиться с ней быстрее — советы профессиональных клинеров.