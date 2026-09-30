Кожура сама слетит: как почистить вареный картофель за секунды

Нужны только ледяная вода и немного ловкости

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Приготовление любимого салата Оливье или Сельди под шубой неизменно сопровождается необходимостью чистить вареный в мундире картофель. Кожура рвется, липнет к пальцам и ножу, а горячие клубни обжигают руки.

При этом существует лайфхак, который решает эту проблему за считанные секунды. Способом быстрой очистки вареного картофеля поделились на YouTube-канале Luboš Liška.

Как быстро очистить картофель в мундире

Горячая картошка мягкая, а кожура плотно прилегает к мякоти. В процессе чистки она тянется и рвется на мелкие куски. Даже если дать клубню остыть, кожура не всегда отходит легко. Но если резко охладить картофель, мякоть немного сожмется и кожура легко сойдет.

Перед отвариванием сделайте круговой надрез ножом по центру каждого клубня, рассекая только кожуру. Сварите картофель как обычно.

Когда картофель будет готов, слейте с него воду и переложите горячие клубни в миску с ледяной водой не менее чем на 10 секунд. После этого возьмите картофелину обеими руками за противоположные края и слегка надавите. Кожура легко разделится на две половинки и сойдет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно с пользой применить воду после варки картофеля.