Кожура сама слетит: как почистить вареный картофель за секунды
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Нужны только ледяная вода и немного ловкости
Приготовление любимого салата Оливье или Сельди под шубой неизменно сопровождается необходимостью чистить вареный в мундире картофель. Кожура рвется, липнет к пальцам и ножу, а горячие клубни обжигают руки.
При этом существует лайфхак, который решает эту проблему за считанные секунды. Способом быстрой очистки вареного картофеля поделились на YouTube-канале Luboš Liška.
Как быстро очистить картофель в мундире
Горячая картошка мягкая, а кожура плотно прилегает к мякоти. В процессе чистки она тянется и рвется на мелкие куски. Даже если дать клубню остыть, кожура не всегда отходит легко. Но если резко охладить картофель, мякоть немного сожмется и кожура легко сойдет.
Перед отвариванием сделайте круговой надрез ножом по центру каждого клубня, рассекая только кожуру. Сварите картофель как обычно.
Когда картофель будет готов, слейте с него воду и переложите горячие клубни в миску с ледяной водой не менее чем на 10 секунд. После этого возьмите картофелину обеими руками за противоположные края и слегка надавите. Кожура легко разделится на две половинки и сойдет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно с пользой применить воду после варки картофеля.