Ви забудете про хімію: яким несподіваним предметом можна відмити плями на стіні

Плями та сліди зникнуть за секунди

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Зі слідами на стінах після перестановки меблів або дитячими малюнками не завжди потрібно боротися за допомогою спеціальної хімії. Є простий спосіб, для якого знадобиться звичайний тенісний м’яч.

Експертка з прибирання Йоланда Еррера розповіла, що м’яч потрібно трохи змочити водою, а потім обережно потерти ним забруднену ділянку. Таким способом можна спробувати прибрати сліди від меблів, потертості на стінах та деякі плями з поверхонь.

Еррера також продемонструвала лайфхак на слідах від кулькової ручки. Вона радить просто провести вологим м’ячем по забрудненому місцю, доки пляма не почне зникати.

Ще одна перевага такого способу — не потрібно купувати окремий засіб для чищення. Тенісний м’яч можна знайти вдома або використати той, який уже давно лежить без діла.

Втім, експертка радить не поспішати перевіряти лайфхак на видимій частині меблів чи стіни. Спочатку краще протестувати його на невеликій непомітній ділянці, особливо якщо поверхня має делікатне покриття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з чого найкраще почати прибирання кухні, щоб впоратися з ним швидше — поради професійних клінерів.